Carlos ha rendido en Austria al máximo, pero no ha tenido uno de sus fines de semana más brillantes. El piloto español lleva una tendencia ascendente y ha dejado ya muy atrás la falta de confianza en su Ferrari. Este fin de semana ha sido capaz de enfrentarse a situaciones difíciles, esas bolas de partido en las que rindes o te quedas fuera. Lo hizo con éxito en la clasificación sprint al jugárselo todo a una sola vuelta por un problema con el sistema de frenado.

En la carrera larga salió tercero, tras su compañero Leclerc y el sempiterno poleman Max Verstappen. Sainz resopló en el cogote del monegasco durante vueltas y más vueltas, mientras el holandés de Red Bull se escapaba. De poco sirvieron las súplicas del madrileño en la radio pidiendo que, al menos, le dejaran pasar a Charles para intentar atacar a Max. Muchas veces hemos visto esta situación: dejas pasar a tu compañero para que demuestre que tiene el ritmo de atacar al rival y si él tampoco puede, te devuelven la plaza. Pero Ferrari no quiso cambiar el orden de sus pilotos.

El remate para Carlos lo puso el virtual safety car: tan pegaditos iban los dos Ferrari que, para aprovechar la ventaja del cambio de ruedas durante el virtual, llamaron a los dos coches a boxes al mismo tiempo. Eterno se hizo para Sainz, que no solo tuvo que esperar a que acabara su compañero: además se tragó la lentitud de la mala parada de Leclerc y de la suya. Los mecánicos no tuvieron su mejor pit stop y el muro no tomó la mejor decisión.

Si a todo lo anterior sumamos los 5 segundos extra por una penalización que tuvo que cumplir Sainz, es fácil entender que, cada vuelta que pasaba, el podio se convertía en un imposible. Pero Carlos tenía mecha que quemar y le regaló a Ferrari lo que el equipo no le dio a él: durante tres frenéticas vueltas el madrileño fue un muro para que Pérez no adelantara de forma fácil e hizo imposible que el mexicano se acercase a Leclerc y le arrebatara la segunda plaza.

Es más que probable que Sainz no pudiera haber alcanzado y rebasado a Max, pero lo que sí deberían evaluar en Maranello es que por no haber dejado intercambiar posiciones entre Carlos y Leclerc la ventana de un doble podio del cavallino se esfumó.

Competir para Ferrari es el sueño de todo piloto pero, más allá de la época de Schumacher, el trio piloto-coche-equipo no siempre ha funcionado a la perfección. La historia ha dejado víctimas en el camino y con nombres de peso: Vettel y Alonso nada menos. Ahora que salen rumores –a pesar de los desmentidos del madrileño– sobre la posible alianza de Sainz con Audi, que ingresará en F1 sustituyendo a Alfa Romeo, miramos con recelo esas actuaciones del muro de Ferrari que pueden acabar matando la trayectoria del gran piloto que es Carlos Sainz.