Problema central

El Valencia CF siempre se ha caracterizado en sus mejores épocas por ser un equipo que mantenía la solidez defensiva. Un conjunto que necesita imperiosamente construir un bloque desde atrás para intentar dar consistencia al equipo de manera coherente. Muchos nombres, muchos futbolistas pero todavía nada en claro con lo que puede ser el eje de la zaga de cara a la próxima temporada. Todo está en el aire.

El Valencia CF adquirió a Cenk a razón de cinco millones de euros a pagar en varios plazos los próximos años. Un fichaje que el Valencia CF denomina «de club» con el objetivo de hacer una inversión en un jugador joven pero que, sin embargo, todavía no vale lo que se ha pagado por él. No obstante, la contratación hasta 2028 va más encaminada a las posibles salidas que a un plan estratégico con el futbolista turco.

Justo algo similar a lo que ocurrió en la contratación de un Eray Cömert al que el Valencia CF no le cierra la puerta en este verano tan agitado. Si llega una oferta por él se valorará una posible salida. La «oportunidad de mercado» y «apuesta de futuro» hace tan solo un año puede quedar en una venta más si llega algo interesante para jugador y club.

Con Guillamón todo puede pasar también. El club escucha ofertas y ni él mismo sabe si se le considera centrocampista o defensa dentro de la plantilla. Su mal final de año lo coloca en el punto de mira.

Con Paulista la cosa empeora ya que el Valencia CF tiene en mente buscarle una salida ya que no puede -ni quiere- asumir su salario, pues la ficha del hispano brasileño pesa mucho en el gasto financiero de un equipo que busca recortar por donde sea. El jugador ha manifestado que tiene la intención de cumplir su contrato o, lo que es lo mismo, no lo saca nadie del equipo. Situación difícil y que puede generar mucho conflicto en un vestuario donde Paulista tiene mucho peso.

Aquí no se libra nadie, pues Diakhaby también está en el mercado. Si bien es cierto que parte con garantías ya que renovó esta campaña pasada hasta el año 2027, la realidad es que si llega algo tentador puede salir de forma inminente. Hecho que no se ha producido hasta la fecha.

¿Y qué pasa con los canteranos? Nadie lo sabe. Ahora mismo hay muchas dudas con los Mosquera, César Tárrega, Rubo Iranzo, Facu o Yarek.

Facu González se ha ganado por derecho propio tener, al menos, la oportunidad de tocar primer equipo e intentar convencer a Rubén Baraja. Al uruguayo le hicieron una oferta de renovación que no satisfacía sus expectativas al no verse involucrado en el primer equipo. Además, todo se agrava con la difícil relación que hay entre club y la parte del jugador, ya que el futbolista reclamó una extinción de contrato en base a una posible interpretación legal del mismo, pero el club instó al jugador a cumplir su contrato hasta el punto que está citado para la pretemporada. Todo motivado porque Corona no lo ve en el primer equipo. Lio a la vista.

Con Yarek la cosa mejora pues el jugador es joven y está en esa etapa de crecimiento. Quiere seguir ganando experiencia y, a pesar de su gran proyección, él mismo considera que necesita más tiempo para poder dar el salto al primer equipo. Será importante en el VCF Mestalla y tiene contrato hasta 2025, prorrogable dos años más.

Rubén Iranzo, Mosquera y César Tárrega, quienes renovaron su contrato con el Valencia CF hasta 2027, 2025 y 2027 respectivamente, son una incógnita absoluta. La 2 RFEF se les queda corta pero desde el club consideran que todavía les queda para dar el salto a la Primera. Llama mucho la atención, sobre todo cuando salieron al rescate la temporada pasada aportando en muchos tramos de temporada tanto en Liga como en Copa con Bordalás.

¿Qué planes hay con todos ellos? ¿Quiénes son la apuesta real de cara a presente y futuro? ¿Por qué no explican a todos cuál es la situación? Lo que está claro es que el Valencia CF tiene un rompecabezas. Tiene un problema central.