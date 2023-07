Benítez 'calidade'

El OK de Lim sigue haciendo falta para cada gasto pero no para cada gesto. Por eso a que el Valencia haga marcha sin la presidenta se le ha bautizado como ‘management local’. Básicamente que Solís y cía consigan lo que se pueda en lo que reaparece la ‘jefa’: un Baraja por aquí, un director de comunicación por allá, un Del Pozo para sabuesear el mercado. Es imposible que la ausencia de Layhoon desde que acabó la temporada no huela a chamusquina, por informada que esté y sobre todo por innecesaria que sea en un momento en el que lo que se echa en falta son gastos (e ingresos) antes que gestos. Con Pepelu y Canós en marcha, la venta de Yunus es un inesperado maná en el que no está el tema como para apretar más de la cuenta si es que es cierto que el Milan sigue dispuesto a ganarse la insignia de oro y brillantes. Baraja estará haciendo palmas a sabiendas de que no va a tener mucho más que celebrar este verano en el que ya se la ha tenido que envainar con prácticamente todo lo que quería, incluido su cuerpo técnico. Es todo tan raro que solo faltaba ver de vuelta a Benítez. Ya firmarían en Vigo conseguir solamente una cuarta parte de lo «bueno» que hizo aquí. Y ya firmaríamos nosotros que volviese, consiguiese lo que consiguiese. Sería la señal de que el Valencia se reencuentra con el que nunca de los jamases debió dejar de ser. A luchar contra Rafa por salvarse.

Escalofríos A la espera de que se ejecute la salida de Quico, al Levante le siguen esperando días muy duros. Tan duros como lo fue este lunes para los que han empezado a pagar el pato con su despido, léase la secretaria de Miñambres o históricos de la parcela técnica como Mora y Sancho que acababan contrato y a los que el director deportivo del no ascenso anunció sin anestesia que hasta luego. Después de la bravuconada de Boluda, el pan continúa subiendo y detrás de la reunión de urgencia del Patronato desvelada por SUPER late la necesidad de conocer con luz y taquígrafos de cuánto es realmente el agujero. Y es que contando lo dispuesto del préstamo de CVC el montante puede llegar a dispararse de lo lindo.