A Benítez siempre hay que escucharlo

Dijo Rafa Benítez este lunes en su presentación oficial como entrenador del Celta de Vigo una frase que no me gustaría que pasara desapercibida. «Vengo con la idea de que voy a ser escuchado y ayudado». Rafa sabe lo importante que es para un proyecto que el técnico sea escuchado y se sienta partícipe de las decisiones. Lo dijo en clave Celta, pero a mí (deformación profesional) me sonó en clave Baraja. Al ‘Beni’ siempre hay que escucharlo. Sabe lo que se dice.

No hace mucho reconoció con todo el dolor de su corazón que «las posibilidades de conseguir títulos, ser competitivos o meterte en Europa en el Valencia son escasas, creo que no se dan las circunstancias que te permitan competir al nivel que quiero y el club merece», apuntilló. Ojalá al Pipo se lo pongan más fácil que a sus antecesores en el banquillo. De momento, a tres días de que arranque la pretemporada no hay rastro de la revolución que pidió. El entrenador y la afición van a tener que armarse de paciencia. El verano va a ser muy largo.