El mercado es largo y no hay que cometer errores

El verano es largo y es evidente que lo ideal sería tener a todos los jugadores listos para el arranque de la temporada. Pero eso en Mestalla ahora mismo es fútbol ficción y para muchos otros equipos en Primera. La reconstrucción después de la salida de algunos cedidos y de las carencias que se mantienen de otros años para por acertar de lleno en la diana. No vale con tirar por tirar en el mercado. Hay que afinar con los jugadores que club y entrenador quieren. Y digo ambos porque me parece importante ese punto. El técnico tiene claro que el futbolista que se necesita es un jugador motivado, con hambre y que venga a sumar antes en lo colectivo que en lo individual. Al contrario de lo que sucedió en el pasado con otros futbolistas, el equipo es lo primero. Y no me parece del todo grave cocinar ciertas operaciones a fuego lento siempre y cuando se tenga claro que hay que firmar prácticamente un equipo titular entero. O al menos 6 jugadores titularísimos.