Ayudar al Valencia, ¡nadie piensa en ayudar al Valencia!

Estamos en un estado de «a mi señal, ira y fuego», como si fuéramos Máximo Décimo Meridio en Gladiator, y no vemos más allá. Estamos cuestionando cosas esenciales y no queriendo ver lo que tenemos justo delante, y eso no sólo es muy grave sino que además es extremadamente peligroso. Nos generamos unas expectativas que no se cumplen nunca, que nos frustran, y que al final hacen que todos terminemos a insultos y menosprecios. Es como si fuéramos de equipos distintos y enfrentados. «Cuando acabe la Liga echaremos a Lim».

Este era uno de los mantras que se leían y escuchaban antes del final de la competición. Un mes y un día después, y con otra manifestación multitudinaria de por medio, lo cierto es que las cosas están en el mismo punto. Exactamente en el mismo. No, esto no va de «echar» a Lim. Las cosas no son tan sencillas. Ojalá lo fueran, pero no. Va del Valencia, va de ser del equipo, va de ser del club. Y va de entender esta fase de la historia, como hemos tenido que entender otras. ¿Estamos mal? Lo estamos, y mucho.

En Singapur se han tomado decisiones que parecen haber sido diseñadas por nuestro peor enemigo. Y así nos luce el pelo, con cuatro años sin Europa, vendiendo a nuestros mejores jugadores y sin haber puesto una piedra más en el Nuevo Mestalla. Sí, hombre, sí, los que sufrimos insultos todos los días también tenemos ojos en la cara, por más que algunos quieran hacer creer que vivimos en otro planeta. No, estamos todos aquí, en este mundo. Los nervios, la angustia, el temblor de manos o el dolor de una cabeza a punto de estallar los días del Madrid, del Mallorca, del Espanyol o del Betis son tan reales como la vida misma. La cruda realidad es que por las bravas, esas que nosotros presumíamos como bravas, no hemos conseguido nada.

Y mira que el movimiento social ha sido gigante, claro y directo. Pero a esto, lamentablemente, se juega de otra manera. Y decirlo no debería de convertirte en un meritoner. Lim no se va a ir en el corto plazo, salvo sorpresa gigante. Y desde luego eso no pasará con los métodos actuales. Y como eso es así, nos guste o no, de lo que se trata es de ayudar al club. No a Meriton, por supuesto, sino al Valencia. En el club hay muchos valencianos y valencianistas trabajando, parte de los cuales han llegado durante esta época y otros que llevan aquí desde antes de Peter Lim. Pero da igual, son todos unos traidores y se merecen insultos, menosprecios, pintadas, memes, barbaridades… Todo vale. Que Baraja dé la vida por este club no importa porque «no tiene nivel». Que Gayà renuncie a todo por seguir en su equipo del alma no le exime de recibir palos por no ser «un capitán a la altura».

Si un valencianista renueva el pase es porque resulta que «no quiere al Valencia». Los que no decimos mil veces al día que todo es basura estamos comprados y a sueldo (el cual, por cierto, a mí me deben desde los tiempos de Paco Roig). Sé que voy a recibir de todo por esto. Que si voy a contracorriente del mundo, o que si soy «el raro de SUPER», como me llamó hace unos días alguien del club. Pues diré algo a este respecto.

Primero, que eso habla de la grandeza de este medio, uno en el que los que escribimos jamás recibimos ninguna indicación sobre nada en absoluto. Y segundo, que el día que perdamos nuestra libertad y nos impongan lo que haya que pensar seremos muchas cosas pero no valencianistas. Yo lo tengo claro. Yo hablo en primera persona y digo que en lo que pueda ayudar al Valencia, AL VALENCIA, lo haré con los ojos cerrados. Entre otras cosas porque le he dado mi palabra al entrenador, y eso, para mí, está por encima de todo.