Menos de 40 días para el primer examen del curso

El próximo 11 de agosto arrancará la temporada contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán en un encuentro marcado en rojo con el objetivo de empezar con buen pie el año después de rozar el descenso. Para entonces, el Valencia tiene que haber hecho al menos 4 fichajes. Dos en los extremos, uno en la delantera y otro medio. Eso sin contar con salidas. Porque evidentemente hay que dar cierto margen a un mercado complicado en el que hay muchas posiciones que reforzar, pero también hay que llegar en condiciones óptimas para no tirar las primeras jornadas. Por eso es fundamental aprovechar las próximas semanas y aumentar el nivel de una plantilla que, con el máximo respeto, tiene el nivel que tiene. Porque vistos los nombres que van a arrancar la pretemporada, la realidad es que se necesita prácticamente un equipo entero para no pasar apuros y poder tener una temporada medio tranquilo. Si no... tocará sufrir de nuevo.