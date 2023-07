Sin pasos adelante

Un mes y dos días después, aunque parece que el partido de la permanencia contra el Betis fue ayer, el Valencia vuelve con las pruebas médicas. Es como si en Mestalla no pasara el tiempo, habida cuenta de que estos 30 y pico días han sido los de la marmota. Baraja renovó con la invocación a una serie de cambios profundos y radicales que no se han producido. Nada desgraciadamente que sorprenda, porque si por algo destaca la no-estructura de Meriton es por dilatar los tiempos hasta el extremo. Así que el Pipo arranca sin fichajes. La miseria es tal que no alcanza ni para pagar los cinco kilos de la cláusula de Pepelu o hacer frente a la competencia de AEK y Anderlecht por Canós. También sin salidas, a excepción de los cedidos. Quedan dos meses de mercado, pero de momento ni rastro de revolución en la plantilla que se salvó en la última jornada. A base de canteranos y muchas ganas, el técnico que obró el milagro ya puede ir preparándose para el siguiente. No es un buen comienzo. Igual que se ha normalizado la ausencia de la presidenta, también se ha hecho con que la explicación económica del fichaje de Cenk se dé por buena, porque los descartes continúen aquí, porque Yunus se entrene con la camiseta del Arsenal, porque Thierry se quiera ir por mucho menos de lo que costó, porque el entrenador no haya conseguido reunir a su cuerpo técnico y porque se corra un tupido velo sobre el vacío que deja Marchena.

Dinero Empieza Danvila, pero todos los candidatos a la sucesión de Quico deben tener la oportunidad de explicarse, no solo ante los patronos (los que se enteran y los que no saben de qué va la película) sino también los aficionados. El ahora consejero, que al mismo tiempo que amigo del aún presidente nunca ha sido del sector de la ‘cabotà’, tiene puntos a favor y en contra. A favor que conoce cómo están las cosas y que antes de proyecto y gestión ha hablado de rascarse el bolsillo (cinco kilos pone él y 10 Boluda, aunque no quiera decirlo). Y en contra, que eso sí lo dice, haber sido partícipe de la época en la que el club se ha ido a pique. La carrera sigue.