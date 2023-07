Buena para los tres

El traspaso de Pepelu del Levante al Valencia es cuestión de flecos. Buena operación para los tres que por el bien de todos no podía dilatarse. Para el Valencia, con las expectativas reajustadas y aun así sudando la gota gorda, es un fichaje aceptable dentro de su mercado, amén de un modesto triunfo simbólico frente a un rival ciudadano que ha pasado de amenaza a vivero. Para el Levante, más allá de otra puñalada en un corazón aún sangrante con Morales y Roger, una bocanada de oxígeno financiero.

Y para Pepelu, un mal menor teniendo en cuenta los pros y los contras de una balanza en la que, a la vista de sus lágrimas ya no el último día sino el del patinazo del Ibiza, no le ha quedado otra que renunciar a ser un Dios granota. Ninguno de los protagonistas sale perdiendo a corto plazo, ni siquiera un Quico que pegó un apretón de órdago pero al que no le quedaba otra que venderlo si es por la cláusula. Pepelu, al que la afición ha tratado mucho mejor que el club y sus entrenadores, se marcha sin haber explotado en Orriols y sin ni siquiera haber sido el mejor centrocampista en una temporada en la que el capo tampoco fue Iborra sino Pablo Martínez.

Es, sin embargo, un proyecto de gran futbolista al que este Valencia sin primeros espadas y falto de un ‘6’ en condiciones desde tiempos inmemoriales puede venirle de perlas para continuar creciendo. Los contratos para toda la vida, por cierto, ya se ha visto que duran solo un año.

Cuidado

Son tantas las trayectorias de la cornada que lleva el Levante que el dolor de la de Pepelu tardará menos en remitir en comparación con otros. Con todo el club en ascuas y la Fundación, que se vuelve a reunir este viernes, haciendo equilibrios y con un Furió que sigue al frente por responsabilidad pero al que el cuerpo le pide haberse ido ya por la confianza que depositó en el Consejo, Miñambres saldrá hoy a la palestra para hacer balance y tratar de justificar lo injustificable. Por mucho que el objetivo sea hacer una plantilla lo más aseada posible para dentro de las limitaciones intentar el ascenso, su continuidad no hay por dónde cogerla.