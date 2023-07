Nunca caminarás solo

Los nuevos vientos, y nunca mejor dicho, soplan cada vez a más velocidad en el entorno del Levante. La transición en la presidencia del club sigue cubriendo fases en un escenario en el que la relativa urgencia en lo económico no debe conllevar decisiones precipitadas de las que luego toque arrepentirse. La entrevista realizada por este periódico a José Danvila fue bastante ilustrativa y didáctica para conocer en qué momento se encuentra el club y hacia donde se está trabajando.

A falta de conocer los candidatos que propondrá a Vicente Boluda para la presidencia, es de valorar la implicación absoluta de este grupo de personas en aportar una inyección económica en un momento de necesidad como este y sobre todo, otorga mucha tranquilidad conocer su ADN levantinista, clave para saber, que aunque puedan cometerse errores, son gente con nombre y apellidos y sobre todo, del Levante, un hecho que en un fútbol cada vez más globalizado pero sobre todo tan abierto a propiedades extranjeras y poco identificadas con el escudo, la historia y la gente de cada club es de agradecer.

También es reseñable la figura de Miguel Ángel Valiente, quien desde hace algunas semanas ya ha mostrado públicamente su candidatura para dirigir los designios de un club con el que se siente identificado. En la diversidad, la pluralidad y la aportación de savia nueva radica el enriquecimiento que debe aprovechar el Levante para tomar impulso y volver a resurgir. Otros actores como el FROG o Javier Martínez han tendido también su mano.

Esto nos deja una lectura clara. El Levante no está solo en esto y como elevaron a himno celestial los hinchas del Liverpool, nunca caminará solo. Si antaño, en momentos de derrumbe, con el agobio de los acreedores y en riesgo de disolución, los responsables del club de turno estaban aislados y sin más salida que arriesgar incluso su patrimonio personal para evitar la quiebra, esto hoy no se da porque hay un importante colectivo que no solo siente al Levante, sino que se involucra y pone recursos o tiempo para reflotar un proyecto que ahora mismo se encuentra en ese paso difícil de adaptación a una realidad más austera tras muchos años de gloria y bonanza. Es uno de los sólidos pilares en los que se sustenta el club.

A nivel social toca acostumbrarse a esta interinidad, mientras que lo deportivo no puede ni debe quedar en segundo plano. Y es que levantar el cuello pasa inexorablemente por volver a la Primera División lo antes posible. El plan trazado da un máximo de cinco años, una eternidad para muchos, pero que debe asumirse como un espacio de tiempo razonable y realista. Lanzar un mensaje populista de un ascenso para el próximo curso sería irresponsable y despertaría unas expectativas no acordes a la coyuntura.

Esto no implica descartar un proyecto no competitivo, todo lo contrario. Los movimientos en el mercado se están dando de manera firme y consensuada, con unos máximos responsables, como Miñambres o Calleja, en los que hay que confiar. Las primeras operaciones, todas ellas a coste cero, exhiben sin pudor el nuevo panorama de un mercado granota que en breve deberá acometer las primeras salidas, movimientos capitales en los que toca hacer caja de manera inexorable. Algunas se aventuran con un trasfondo emocional grande. Es otro de los duros golpes que habrá que encajar y que avivará la crueldad en las entrañas del sentimiento granota de estos dos años para olvidar.