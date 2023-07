La primera equipación del Valencia CF es muy bonita. Otra vez. Y no, yo no soy de los que le vale cualquier camiseta que lleve el escudo del club. Soy muy exigente con ello porque me gusta coleccionarlas y creo que nuevamente con Puma el conjunto de Mestalla lucirá una gran camiseta. No por su singularidad como la temporada pasada con el centenario del estadio, ya que otros clubes llevan el mismo diseño con otros colores, pero sí por la selección cromática que se ha hecho para la del Valencia con los detalles en dorado y en negro. Queda sobria y elegante -más todavía si se la ponen José Luis Gayà o Asun Martínez.

La ropa de entrenamiento no me acaba de convencer porque creo que los colores del main sponsor se podían integrar algo mejor y personalmente el escudo lo prefiero siempre con sus colores originales. Como petición camisetera para Puma -por pedir que no falte- a ver si animan a reeditar la ‘senyera’ de la 95-96 azul que llevaba Ford en el pecho