La cátedra de Mestalla

El espíritu de autodestrucción del Valencia se dispara más en verano. Durante estas fechas la realidad es un mercado de fichajes alejado del ilusionante pasado, donde siempre había algún nombre de primer nivel que se vinculaba a Mestalla. La operación podía cerrarse o no, pero mientras tanto, el entorno valencianista hinchaba pecho y vacilaba en los almuerzos, paellas y verbenas. Ahora, en cambio, es igual que aquel cuñado de un equipo sufridor, y solo se espera que al menos se quede Gayà o Mamardashvili, que ya sabemos incluso como se escribe. Encarrilado el fichaje de Pepelu, una buena incorporación, y a días de la vuelta de la plantilla, poca cosa más. Como todos los inicios de curso desde la llegada de Lim, habrá que esperar a la última semana de agosto para ver como Mendes mueve sus jugadores entre los clubes bajo su control.

Baraja estaba avisado, porque se intuye que el equipo no será mejor que el que se salvó en el último partido. Es injusto jugar con el derecho al trabajo de nadie, e incluso entiendo su predisposición a construir una escuadra más sólida desde el principio, pero es el primero que sabe como están de mal las cosas. Sería oportuno que dejara todo su conocimiento claro desde el primer día de entrenamiento, sin engaños.

Resignados la afición y el entrenador, tampoco hay confianza en revertir la desastrosa gestión de Meriton, pese al loable esfuerzo de Libertad VCF, que merece la simpatía absoluta, pero que lleva camino de convertirse en el particular Astérix de Lim, con la diferencia de que Mestalla no está rodeada de romanos, sino que ya forma parte del imperio de los malos. Hace tiempo que dejó de ofrecer resistencia y encima no hay druida ni poción mágica.

Hubo un tiempo, cuando las cosas iban mal, que el Valencia disponía de una especie de senado de gente buena, intachable y respetada, a la que acudir para buscar una cierta luz al túnel. Unos nombres, pocos, con una hoja de servicios impoluta. Un grupo reducido donde había algún exdirectivo honesto, dos o tres leyendas que habían honrado el escudo y luego los banquillos, y algún empresario dispuesto a perder dinero. Eso, al que se llamó la cátedra de Mestalla, por el parangón con Pelayo porque Arturo Tuzón era uno de fijos, es pura arqueología. Y los que todavía presumen de querer ocupar ese espacio que no les ha correspondido nunca, porque su vanidad es incompatible con la razón, pretenden de nuevo administrar el dinero del pueblo de Mestalla sin sonrojarse.

En esos casos siempre planteo el siguiente dilema. Imaginemos que hay diez fortunas valencianistas dispuestas a poner diez millones cada una para pagar al contado los cien millones del primer plazo de la salida de Lim. El primer problema sería quién es el portavoz, el segundo, quienes son los que salen en el centro de la foto, y el tercero, y último, quién ocupa el sillón principal del palco. Y eso, hipotéticamente hablando, que han puesto diez millones para retornar el club a sus orígenes. Pues algunos pretenden ponerle precio al sentimiento de frustración sin poner ni uno. ¿Y tu valencianista cuántos euros estás dispuesto a poner para que yo intente tirar a Lim?, vienen a plantear. Al menos Meriton todavía te envía el abono cuando pagas.