El escudo protector

Mesura, por favor. Para lo bueno, para lo malo y para lo regular. Las (malas) experiencias con Meriton deberían invitarnos a ver las cosas con calma. Aún más en días como hoy, a 31 del debut oficial y el primero realmente de la pretemporada después de las pruebas médicas. Cuando Baraja asome este lunes por Paterna solo tendrá fichado a Pepelu, una buena pieza y una operación potable que no debe maquillar que no era el mejor jugador del Levante, ni siquiera el mejor centrocampista. Lo demás, canteranos a mansalva, incluidos Javi Guerra y Diego López, los salvadores. Nada más.

La generosamente aplaudida pedrea de canteranos y el fair-play en hora no han dado para más refuerzos. Del mismo modo que al management local la independencia tampoco le ha alcanzado para enviar a Yunus con un lacito antes de que el Milan se arrepienta. El verano va a ser largo y al Pipo hay que desearle lo mejor en la titánica tarea de honrar un escudo que no es el espíritu crítico (el de verdad, no el de ‘dame dinero y quítate tu para ponerme yo’) sino Peter quien lo mancilla. Ni todo mal, sabiendo que el listón está en el subsuelo, ni todo ‘happy’ ahora que como pasa cada verano hay tortas para ponerse en la pole de los que mercadean en especie a cambio de cantar alabanzas. Moderación, sin dejarse llevar por sinfonías como la que tocaba Gattuso ni aplastando de salida al Valencia por el que peleamos aquí con tal de echar a los que lo maltratan allí. Lo primero, por encima completamente de todo, es el Valencia.

Elecciones

Moderación necesita también el Levante a la espera de que LaLiga, que no debería edulcorarlos, muestre la realidad de los números a los candidatos a la sucesión de Quico. Una carrera que debe liderar la Fundación y en la que más allá de la ley de sociedades anónimas deportivas convendría moralmente consultar a todos los accionistas. Que la situación es dramática se sabe, aunque están por conocerse detalles más que gráficos sobre hasta qué punto lo es. Pese al alivio del doloroso adiós de Pepelu, con esos cinco kilos y los que va a dejar el de De Frutos continuará sin ser suficiente.