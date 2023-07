¡Benditas aficiones!

Después de sendas catástrofes, léase la permanencia en la última jornada y el no ascenso en el último segundo, tanto en Mestalla como en el Ciutat hay colas para renovarse el pase. Es el fútbol, es la afición, no son Lim, ni Quico ni LaLiga. En plena resaca por el traspaso de Pepelu, una herida que en clave granota tardará largo tiempo en cicatrizar, la supervivencia de Valencia CF y Levante UD está garantizada por la fidelidad de los suyos. El amor a los colores está por encima de la gestión, afortunadamente y por desastrosa que sea, que en ambos casos lo ha sido. En el mundo Meriton se celebra que el club haya dejado de estar excedido en el fair-play, por más que haya sido a costa de quedarse deportivamente en el esqueleto. Y en plena carrera por la sucesión, con el presidente todavía junto a Miñambres en la presentación de los nuevos futbolistas, aún hay que darse con un canto leyendo a Javier Gómez. Dice el director corporativo de la patronal que «el Levante UD necesita 30 millones de aquí al 30 de junio de 2024», una situación que no será terminal pero sí bastante dramática estando en Segunda y que condena a que la gestión del club pase a manos no de quien mejor lo haga sino de quien ponga lo que hace falta. Ojalá, a ver si hay suerte, coincidan las dos cosas después de la reunión a la que este lunes asistieron todos los candidatos que han decidido dar un paso adelante.

Calma Era de esperar que tarde o temprano diese señales de vida, pero lo que sorprende es que, seis semanas después, la primera foto de Layhoon fuese todavía en Singapur. Como dejó entrever Sagreras en la convención de peñas, el cansancio que azota a los movimientos de oposición no es ajeno a la presidenta, cuya larga ausencia puede entenderse de muchas maneras, especialmente en lo que se refiere a su importancia en la parcela deportiva, que es ninguna. La situación es la que es y de aquí a que el balón eche a rodar inevitablemente habrá una tregua. Por eso, en el kilómetro cero del Valencia que se viene, cuanto más lejos Lim y cía, mejor. Aparecerán, por desgracia. Pero que no tengan ninguna prisa en hacerlo.