Un esfuerzo por Sergi Canós por favor

Sergi Canós se merece un esfuerzo. Porque el centrocampista de Nules está deseando fichar por el Valencia y porque Rubén Baraja necesita un refuerzo de banda como él lo antes posible. Queda una semana para el primer amistoso y un mes para el debut en el Pizjuaán y la realidad es que para el Pipo solo cuenta Diego López. Canós está teniendo toda la paciencia del mundo para esperar al Valencia, todavía no ha dado el «sí» a ningún otro equipo, pero el fichaje del castellonense empieza a entrar en peligrosa zona de riesgo. Sergi va a hacer un último esfuerzo por aguantar, pero el Valencia también tiene que hacerlo. El Pipo quiere jugadores comprometidos que sepan dónde están y Canós lo es. No se puede escapar. Y menos por tan poco dinero teniendo en cuenta que el club pagará cinco por Cenk Özkacar en las próximas seis temporadas. Lo que pide el Brentford es asumible. Hasta en este Valencia de mínimos. Hay que apostar por este chico porque no va a defraudar.