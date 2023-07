Militao, un Diakhaby

En la Ciudad de la Justicia de València han testificado ya todos los que tenían que hacerlo. Todos salvo Vinícius, que si le viene en gana y no le coincide con nada, ya lo hará en septiembre. Como bien dijo el abogado del acusado al que esta vez le tocó prestar declaración, un crío de 18 años al que se le pasará a fuego su estulticia, tanto al nuevo Luther King como al Real Madrid se les ha ido el asunto muy de las manos. Se les fue ya desde el primer momento, cuando con su campaña de marketing estuvieron a punto de llevarse por delante la candidatura de España para el Mundial 2030. Lo confirmó después Miami. Y, por si quedaba alguna duda, quedó más claro todavía ayer, primer día en el que el club de Florentino estuvo representado legalmente en la vista. Solo faltaba que LaLiga de Tebas, siempre al quite, volviese a retratarlo ampliando la causa a Militao, objeto también de una serie de insultos por los que la maquinaria no puso el grito en el cielo. Que el racismo les importa un pimiento y que siguen habiendo damnificados de primera y segunda no sorprende a nadie, aún menos a quien como Diakhaby no se arrugó a la hora de denunciarlo. Lástima que quien pague el pato sea el Valencia CF.

Pepelu No solos los aficionados del Valencia CF van a estar pendientes este miércoles de la presentación de Pepelu. Diga lo que diga, y por cuidado que lleve en su discurso público, nada va a aliviar a los granotas. El tiempo, sin embargo, lo cura casi todo. Así que, después de haber repetido las fotos de hace un año pero con distinto escudo, nadie le pide el milagro de que lo suavice, pero al menos que intente no empeorarlo. Mala señal sería que su partida no doliese en Orriols. Es un profesional y su venta buena para todos. Pero que lo cortés nunca quite lo valiente. Desinflado De Torino a Mestalla bautizó a nivel interno como ‘harakiri’ una propuesta de salvación para el Valencia CF que iba a ver la luz esta semana. Pero que no lo haya hecho ni esté previsto que lo haga es la demostración de lo acertado del nombre. Horas bajas para la plataforma de Martín Queralt.