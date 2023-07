Un Valencia con Baraja en el banquillo y la joven pareja Pepelu - Javi Guerra en el doble pivote está claro que no es el Valencia que debería ser pero sí un punto de partida. Así que teniendo en cuenta los tiempos de Meriton en los que nos seguimos encontrando, ojalá sea la base para una propuesta que dé para algo más que la permanencia en la última jornada. Y es que no hay nada como la ausencia de victorias y derrotas en esta época para albergar esperanzas, si bien el personal está lo suficientemente escaldado como para dejarse llevar o comprar un discurso escrito en el escaso margen que deja Lim para que las cosas se hagan con un mínimo de sentido. A ver para cuántas líneas da en esta ocasión el inicio de una pretemporada en la que ha dejado de ser noticia la ausencia de expectativas. Porque sí, ya ni siquiera se habla de Europa. Una realidad que se puede interpretar como una derrota o también como un signo de madurez. Mejor desde luego lo segundo porque es lo que hace falta en un momento en el que el valencianismo necesita certezas a las que agarrarse al tiempo que una oposición que dé pasos al frente para ser alternativa. A excepción de Libertad VCF, además de reconociéndole a Zorío que mantenga el empeño con su oferta menguante, el final de Lim no pasa por ocurrencias que apunten antes al aficionado y a su bolsillo que a quienes verdaderamente pueden hacer algo. Se llame Torino con el reputado Martín Queralt y sus contactos con Caixabank o el anónimo Adolfo López que este miércoles presentó para la familia una plataforma llamada «Un nuevo Valencia» con el argumento de la refundación como excusa. La solución para el cambio es únicamente económica. Y a quien hay que apuntar es a LaLiga y a las instituciones en cuyas manos está reabrir o no el grifo.

Levante UD Hay un viejo aforismo que dice que quien se quiere ir, se va y además sin hacer mucho ruido. Pero que el que no se quiere ir, se despide. Es inevitable no pensar en Quico Catalán en estos días de transición hasta después de las elecciones, tanto las generales como las de la Fundación. Tic tac.