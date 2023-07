Para comodidad la que tiene Peter Lim

No le falta razón a Albelda cuando dice que los jugadores «están en una posición cómoda porque tienen el escudo de Lim» y que en su época «íbamos a pecho descubierto, empatábamos un partido y nos caía una buena». Es la verdad. El ‘¡Peter, vete ya!’ muchas veces ha sido parapeto para los futbolistas y hasta para los entrenadores en la ‘era Meriton’. Pero también es verdad que además de «cómodos» los jugadores la mayoría de veces se han sentido desprotegidos y solos ante el peligro por la falta de proyecto, refuerzos y continuidad en el banquillo. O por la venta de jugadores importantes que año tras año han minado el nivel de la plantilla. Este equipo que capitanea Gayà no tiene las mismas armas que aquel Valencia que lideraba David. Aquel equipo iba la guerra cada semana con misiles ‘Tomahawk’. La realidad es que a este Valencia no le llega ni para lanzas. Hay que exigirles, hay que pedirles más, son responsables, pero el único culpable vive en Singapur. A miles de kilómetros de aquí. Allí sí que está cómodo