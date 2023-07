El derrumbe del romanticismo futbolístico

Desde hace ya un tiempo traté, aunque reconozco que me costó, de evitar enamorarme de un futbolista. Yo lo trasladaría a que no hay que involucrarse a nivel sentimental al 100% con ningún jugador, porque como pasa con otros estamentos del club como entrenadores o presidentes, todos pasan, y pasar esa línea de afecto puede luego causar mucho daño. Al final los que siempre quedan son los seguidores. Esos que, por unos colores, un escudo y un club sufren, lloran y padecen.

En el levantinismo sigue escociendo, aunque el tiempo lo curará, la salida de Pepelu. Todavía con las heridas de guerra sin curar tras el final de campaña, la marcha del dianense ha dolido en el corazón granota, y mucho. Entiendo el pragmatismo del que no es seguidor del Levante. La necesidad acuciante de ingresar dinero en la caja se argumenta como el pañuelo en el que poder secar las lágrimas del traspaso del futbolista, pero aquí hay mucho más. Enmarcado el universo granota en el doble golpetazo por dos temporadas funestas, Pepelu encarnaba esa mano a la que agarrarse para salir de la tiniebla. Ese modelo en el que se sustentaba el romanticismo de ser de un club en lo bueno y en lo malo. Todo esto, de un día para otro, se rompió, y se convirtió en otra estocada desgarradora. Marcharse ahora y con el destino escogido ha mostrado esa realidad del fútbol que todos presuponemos pero que tratamos de no ver. La cara de un fútbol lleno de simbolismo, de arraigo o de fe, no existe. Nos movemos en un fútbol material, orquestado e insensible.

En la propia presentación de Pepelu en Mestalla, todo esto quedó reflejado en un mensaje cuando apuntó que las tres partes ganaban. No es así. Gana el jugador, gana el Valencia CF y gana el Levante UD, pero lo hace el Levante UD del traje, no el de la bufanda y la camiseta, ese ha perdido. Y lo ha hecho porque ha visto como a un futbolista que ha llevado en volandas, que convirtió en icono. El portador del señuelo de la esperanza se ha marchado sin dudar al equipo vecino con todas las connotaciones que ello conlleva. Pepelu no es culpable ni inocente, pero sí ha sido un actor con ascendencia en la decisión y eso es irrevocable. El club también ha formado parte de este entramado melancólico por una mala gestión en los últimos dos años que ha obligado a aligerar una plantilla con una ola que se ha llevado por delante un sinfín de sentimientos y que ha reavivado la llama del descrédito y de la necesidad de un cambio que continúa su proceso.

Pepelu ha dejado de formar parte de la familia granota y es casi imposible, que pueda volver a integrarse en ella, y mucho menos, en ganarse una pizca de su cariño. Su presente y futuro pasa ahora por Mestalla, un estadio que no lo conoce como el Ciutat y en donde veremos si sentirá la misma dosis de estima que ha recibido en cada minuto que ha jugado con la camiseta granota, esa a la que se vinculó por diez temporadas y que al año siguiente ha decidido dejar en el fondo del armario. Antes que cebarse con él, hay que quedarse con lo mucho que tiró del carro para devolver al Levante a Primera División, por esas lágrimas sinceras cuando el Alavés cogía el último billete del ascenso. Hoy ya es pasado. Pudo ser historia y se quedó en nada, se le dio todo el cariño y se fue sin él, dejando corazones rotos pero reforzando un sentimiento de pertenencia al Levante que solo los que siempre se quedan pueden tener, unos privilegiados de un valor tan defenestrado por muchos pero que afortunadamente aún pervive.