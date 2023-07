Exigencia para todos

Pese a los golpes de Corona en el pecho, el mercado del Valencia avanza a paso de tortuga cuando debería ser justo al revés. Más aún tras la vergüenza de no salvarse hasta la última jornada. Pepelu es insuficiente para disimular la falta de estructura y exigencia en un club en el que el ascenso del director deportivo sigue sin tener firma. Y en el que, desde luego, hacen falta más hechos para dar por bueno lo del management local. Culpa de Lim, por descontado, aunque hay reflexiones como las de Albelda sobre las que es conveniente no pasar con sordina. Que la ausencia/dejadez del máximo accionista sea la madre de todos los males no se discute, pero igual que esa realidad no puede usarse para legitimar cualquier ocurrencia para echarlo, lo mismo pasa con que los jugadores no se vayan de rositas. Baraja y Marchena se encontraron con una grieta en el vestuario que les costó cerrar y así como a los que se lo merecen hay que reconocerles el mérito de tirar del carro, a los responsables de casi descenderlo hay que señalarlos. Por fortuna hay unos cuantos que ya se han ido y otros tantos que en unas semanas tampoco van a estar. Pero también los hay que no acaban de traspasar el umbral... Peligro, mucho. Hay que ser firmes, bien a la hora de abrirles la puerta para que entren o para empujarlos a salir. Es el caso de Cavani, un fichaje que sí, aquí se aplaudió con ilusión, pero cuyo contrato se ha confirmado como una ratonera tras el fiasco. Puede que el uruguayo se distinga del perfil de jeta clásico de los de su edad, sobre todo por lo que lleva a cuestas jugado. Pero para el Valencia es un problema y además grave porque cualquiera que haya estado atento a los detalles se habrá dado cuenta de que es imposible que vaya a mejor. Todo lo que sea no darle salida y reforzar en condiciones el ataque, la peor línea el curso pasado, será empezar en falso y sin los goles necesarios para no padecer tanto.

Calleja Pudo hacer más con la plantilla que tenía pero no es tan fácil encontrar un entrenador mejor en el mercado. Si Miñambres tiene otra oportunidad, difícil discutir la suya.