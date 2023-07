La llegada de Pepelu debe marcar la línea

El Valencia negoció por Pepelu con un equipo cerrado en banda (el Levante) y que unos días antes había reconocido que el jugador solo saldría si llegaba con el pago de la cláusula. Y por mucho que al final la cantidad fuera esa, la realidad es el fondo de esa frase no era la cifra, sino el pago de la cláusula en forma. Corona desbloqueó la situación y al final Pepelu llegó al Valencia. Con Canós y con otros jugadores la negociación se está llevando por un camino similar. Por mucho que urge realizar un equipo cuanto antes, el club está tratando de ahorrar el máximo dinero posible a corto y largo plazo. Y con el extremo de Nules es lo que está sucediendo. Mientras, la gran incógnita para mí es que pasará con el delantero. El Valencia no puede afrontar otro año más sin un ‘9’ de garantías. Sin un jugador determinante en ese sentido. Porque Cavani, por mucho que quiera quedarse, no asegura más de 12 tantos en competición liguera.