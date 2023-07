Caótico fútbol

Cuando apenas están empezando a volver a entrenar los equipos de LaLiga, y el Mundial femenino de FIFA a la vuelta de la esquina, me encuentro con distintas noticias que, todas envueltas en un batiburrillo, hacen pensar en que el mundo del fútbol está en un momento de caos indefinido. Y, aunque no es una novedad por sí misma, me da la impresión de un momento de tirantez que me desasosiega.

Empecemos por los incidentes entre los ‘aficionados’ del Hamrun Spartan de Malta y los del Maccabi Haifa de Israel, en la primera eliminatoria para la Champions League. Con 0-2 a favor de los macabeos, se paró el partido en el minuto 55 porque empezaron los líos. Los malteses gritaban «Palestina, Palestina», en respuesta a la derrota y casi como única arma contra el adversario.

Y, para responder, hubo peleas en la grada que hicieron que no pudiera reanudarse el partido hasta un buen rato después, con la victoria final de los israelíes por 0-4, dejando la clasificación ya ganada. Lo extraño aquí es que es el equipo más seguido por la comunidad árabe-israelí, con lo que los gritos malteses quizá les gustaron a algunos aficionados del Maccabi… En fin, lío geo-político otra vez.

Y, mientras se estaba en esa tesitura, en la Copa de Oro de la CONCACAF, el equipo de fútbol cubano se encontraba en Houston. Allá cinco jugadores de la selección y el médico del grupo se ‘escaparon’ a los Estados Unidos, ello a pesar de que los jefes de la expedición retienen los pasaportes de sus futbolistas y tienen ‘vigilados’ sus móviles. Pero, la sangría continúa y aunque son más conocidos los casos de los ‘peloteros’ (jugadores de béisbol) cubanos, el fútbol también sufre de la deserción deportiva.

Al tiempo, el famoso Rui Pinto, que no es un jugador de fútbol, sino el famoso hacker que filtró los miles de documentos relativos al balompié mundial, arrestado en Hungría y encarcelado en su país, Portugal, puede ser parcialmente amnistiado. Recordarán Vds. que le dio un vuelco al fútbol con su ‘Football leaks’, que inundó de informaciones muy comprometidas, y que un periodista plasmó en un libro.

Pues bien, ese caos que organizó y que le ha valido estar en el trullo portugués, parece que se le va a condonar en parte. No sé si habrá llegado a un acuerdo y dejará de publicar cosas que aún puede tener escondidas o es que no es tanto lo que se le puede condenar, por darle al ordenador y sacar hechos que no gustan a los que se las han sacado. Es obvio que es un delito, pero al ser el fútbol el perjudicado, quizá se le dio más importancia que la que tenía.

Finalmente, otro asunto ha salpicado París y el PSG, aunque de manera indirecta y no, no es el caso Mbappé o la salida de Neymar, sino que su presidente, Al-Khelaifi, ha vuelto a ser acusado de varios delitos y tendrá que vérselas con la justicia penal francesa, así como con la civil, por otros hechos. Todo viene por una denuncia de su ex mano derecha, el Sr. Karmoussi, hombre de confianza del catarí, pero que se ha ido de la lengua sobre la ya famosa y muy polémica entrega del mundial de fútbol a Qatar 2022.

Esa Copa del Mundo ya está en la historia, pero va a traer todavía algunos lodos porque la justicia, lenta como es, también es implacable y en Francia hay gusto por guillotinar, no físicamente ya pero sí legal y socialmente, así que no sé lo que va a ocurrir, pero yo no me fiaría mucho si fuera el presidente parisino. Como vemos, han sido cuatro chascarrillos mediáticos, con el hilo de unión de un caos, bien por odios religiosos y políticos, por salir de un país en el que (ojo, no digo nada, pero si se van, por algo será) no se encuentran bien algunos de sus ciudadanos, por sacar trapos sucios y por tener trapos igual de sucios…

Ya no sé si es algo específico del fútbol o si la sociedad también muestra su lado caótico en cada poro. Cada vez, bien es cierto, se nota desconcierto y desbarajuste en el mundo y nuestro querido deporte no podía ser menos. Lo que sí podríamos intentar todos es llevarnos mejor e intentar vivir en paz. Ya los oigo diciendo que soy un ingenuo que se cree lo que cantaba John Lennon en ‘Imagine’ (canción con la que aprendí inglés, por cierto), pero no dejo de intentarlo, por mucho que la vida afirme lo contrario.

Parece que me ha salido una vena idealista y soñadora, pero es que hace un par de días falleció mi amigo Pepe Yagüe, el que fuera mi entrenador en el equipo de fútbol-sala de San Isidro. Ganáramos o perdiéramos (más bien eso) siempre estaba con su sonrisa pícara y sus ánimos. Fue, además, presidente de la entonces Federación Valenciana de Fútbol-Sala (así, con mayúsculas), cuando esta era independiente del fútbol y me pidió entrar en la junta directiva, a mis 21 añitos y ser, además, juez de competición.

Ahí empezó mi carrera en el derecho deportivo, y me despertó la idea de dedicarme a ello, así que le debo el salto inicial al bueno de Pepe, al que le mando un abrazo sentido allá donde esté. Para quitar esa morriña, les recomiendo algo entretenido para empezar la semana, el libro de Michael Robinson, ‘Las cosas de Robin’, que cuenta sus primeros años de guiri en España. Disfrútenlo y sean felices.