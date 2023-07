Por lo más ‘Sagreras’

Layhoon ha hecho el mismo ruido al volver que cuando se marchó. Ninguno. La presidenta está de vuelta sin novedad en el frente tras un mes y pico de ausencia. Semanas largas durante las que ha habido cuartelillo para que el ‘management local’ renovase a Baraja y fichara a Pepelu pero no para traspasar a Yunus y Thierry. Suerte, eso sí, que la palabra de Lim fuese indiferente para la pedrea de porcentajes, porque de ahí al menos han salido 10 millones que no compensarán que Soler o Kang In jueguen en el PSG pero que para nada vienen mal. Y suerte, eso también, la de Layhoon a la hora de cuadrar las cuentas, uno de esos marrones que lleva en un cargo en el que es cierto que le caen palos «por todas partes», los suyos y en especial los del jefe al que representa. A Sagreras, cuyo acercamiento meses atrás trajo cola, le da pena y no es el único que la sigue viendo más fuera de sitio ahora que en la primera etapa. Descolocada y además muda tras aquella rueda de prensa tras la que ya no ha querido más. En la entrevista con el presidente de l’Agrupació vuelve a quedar patente el desfallecimiento que acusa todos los veranos el activismo de la masa social. Sin partidos no hay derrotas y sin derrotas la tensión inevitablemente baja, al tiempo que con los abonos se demuestra que una cosa es la gestión de Meriton y otra, como debe ser, el respaldo al escudo. Con cada grupo remando para su lado y algunas ocurrencias más gordas que otras, la desunión a la que se refiere Sagreras es una realidad, si bien la hemeroteca confirma que él también ha tenido que ver en alimentarla. Tan realidad como que es también típico en esta época resignarse a que la propiedad sea la que es, de ahí el deseo a un regreso a los buenos tiepos de Marcelino y Alemany. Nada que esté en los planes del máximo accionista, tal y como saben Baraja y su ahora escudero Chema Sanz, en el rincón de pensar dándole vueltas a cómo arrancar el curso con lo que ahora mismo tienen.

Éxitos A falta de fútbol oficial, tenis y ciclismo. Tres victorias españolas en el Tour. Y todos con Carlos en Wimbledon.