Carles de Inglaterra

Después de cuatro horas y 42 minutos sin pestañear, el tenis mundial asistió este domingo a la proclamación de un nuevo régimen. La raqueta de Djokovic hecha astillas contra el poste, la imagen más simbólica del partido, fue el preámbulo de lo que acabó ocurriendo en la Centre Court cuando Nole devolvió a la red el último gran golpe: la proclamación definitiva del reinado de Alcaraz, monarca absoluto tras derrocar al más laureado de todos los tiempos. Un triunfo para la historia con el que el tenista afincado en Villena confirmó con un repertorio espectacular que no solo es un digno sucesor a sus 20 años para el Big Three sino también mucho más que un atleta. Por la entidad del rival, por el contexto y sobre todo por el antecedente del último Roland Garros, donde la presión le pudo, la ceremonia en Wimbledon no se limitó a la celebración del torneo más importante tal vez del mundo. Significó un paso adelante, firme como ningún otro, para confirmar la grandeza de un elegido, alguien excepcional en todas las facetas del juego y con una resistencia mental, ahora sí, a prueba de bombas. Un murciano de nacimiento pero valenciano de adopción al que entrena otro histórico de la terreta como Ferrero, cuyas lágrimas hablan precisamente de lo que supone este éxito. ‘Ferru’ perdió la compostura cuando se convirtió en la primera persona con la que ‘Carles’ fue a celebrarlo. Y es que en vistas de lo que había ocurrido en el primer set, el sabor de la victoria fue aún más intenso. Igual que la eternidad que duró el abrazo entre ambos, como si se hubiesen remontado a cuando a finales de enero y en plena lesión se vinieron al Sporting Club de València para arrancar.

