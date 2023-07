Cavani y que el chancho chifle

"Difícil que el chancho chifle" es lo que me decía un buen amigo uruguayo hace bien poquito para explicarme lo de Cavani y el Valencia CF. Y es que lo que tenía que haber sido la solución a todos los problemas en la delantera del Valencia CF, se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para todos. Cavani, el fichaje estrella de la campaña pasada, es ahora un auténtico rompecabezas para el conjunto de Mestalla y parece complicado que haya una solución a corto plazo buena para ambos. Casi tanto como que «el chancho chifle» -cerdo silbe-.

Admito que es un caso difícil de gestionar, porque era una de las grandes apuestas del Valencia CF la temporada pasada con lo que ello conlleva a nivel salarial y de peso en el equipo. Ninguno de los que seguimos y padecemos la actualidad del Valencia CF esperábamos un rendimiento -sobre todo en la segunda parte de la temporada- tan paupérrimo del jugador charrúa. Un futbolista que por experiencia, calidad y nombre todos hubiéramos firmado en su momento, pero no salió como todos esperábamos.

¿Su bajo rendimiento fue un bache fruto de la salida de Gattuso? ¿No tiene deportivamente ya nivel para jugar en La Liga? ¿Es fruto de un error de planificación de plantilla? No lo sé, pero la realidad es que ahora mismo es el principal quebradero de cabeza a todos los niveles.

La permanencia de Edinson en la plantilla bloquea parte del mercado del Valencia CF. El problema llega hasta tal punto que su salida condiciona posibles llegadas de futbolistas que interesan al conjunto valencianista -sobre todo en la faceta ofensiva-. El batacazo en liga, las dudas y los miedos agravan una situación ya muy complicada.

En estos momentos ninguna de las partes quiere dar un paso en falso. El Valencia CF quiere esperar, escuchar ofertas y valorar cómo se desarrolla el mercado. Una expectativa que, hoy por hoy, es muy baja ya que a la edad y el bajo rendimiento del futbolista la pasada campaña, hay que añadirle dos factores más: que no hay dinero y que no tiene la confianza de Baraja.

Porque el segundo condicionante, el referido a Baraja, podría haberlo cambiado todo. Una de las peticiones del Pipo para continuar era tener voz y voto con los futbolistas que hay en la plantilla y es por ello que ha ido charlando con cada uno de ellos para transmitirles su opinión sobre el rol que tienen en el equipo. Con Cavani no ha sido una excepción y tanto club como entrenador le han abierto la puerta a una posible salida. Baraja no contó con él en momentos importantes de la campaña pasada y en esta no ha cambiado ni un ápice la historia.

Ahora mismo el Valencia CF quiere evitar la rescisión de contrato a pesar de que llegara libre. La opción de intentar llegar a un acuerdo económico con el jugador para que abandone el Valencia CF es algo que el club no quiere hacer bajo ningún concepto a día de hoy. Pese a ello, el jugador tiene la sartén por el mango y, con un año más de contrato, tampoco tiene prisa.

Quienes lo conocen bien aseguran que Cavani no se mueve solo por dinero. Buena prueba de ello, dicen, es esa oferta procedente de Arabia Saudí y que el uruguayo descartó a las primeras de cambio. También hay que destacar que, si hubiera sido solo por dinero, quizás tampoco habría venido al Valencia CF la temporada pasada de la misma forma que tampoco estaría coqueteando con Boca Juniors en las últimas fechas.

Todo finalmente va a depender de la voluntad del futbolista y de lo que esté dispuesto a aguantar el club. ¿Y qué haría yo? Pues no lo sé. La cabeza me dice que hay que sacarlo pues no cuenta para Baraja, tiene un salario alto y deportivamente su rendimiento no ha sido bueno. Pero el corazón me dice que se merece otra oportunidad por la calidad, experiencia y profesionalidad que ha demostrado -sobre todo con la afición- la temporada pasada. Sea como fuere, tanto si se queda como si se va, solucionar ya lo de Cavani es tan difícil como que el chancho chifle.