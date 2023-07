El ‘Big Three’ de Baraja

Baraja lo intentó todo y cuando vio que nada le funcionaba tiró de Paterna. Fue así como el Valencia se salvó, con Javi Guerra al volante, Diego López desequilibrando y Alberto Marí sacando petróleo con goles como el de Vigo. En ese ‘big three’ estuvo la clave de la permanencia. Así que por más que haya sido acción-reacción, lo mínimo era blindarlos. Al margen de Pepelu, sus tres renovaciones son lo mejor que ha hecho Corona como director deportivo.

Porque, tal y como desvela este jueves SUPER, el acuerdo que faltaba es ya un hecho. Marí está renovado hasta 2026 y después de haber pasado al mismísimo Cavani no hay duda de que se lo ha ganado. Que en este Valencia de trinchera la responsabilidad vuelva a reacer sobre ellos dista mucho de la situación ideal. Pero entre eso y fichar de saldo, desde luego que no hay color. Mientras que la operación salida siga haciendo tapón va a ser muy difícil que lleguen los futbolistas necesarios.

Sin embargo, viendo la escabechina en categorías inferiores, lo que no habría tenido ningún sentido es que también los debutantes en el primer equipo pudieran escaparse. La política de cantera es otra cosa diferente a una granja de engorde para futuros traspasos, pero a los que se lo ganan hay que darles lo que se merecen. El equipo que el Pipo tiene en la cabeza pasa antes por una revolución desde abajo que por continuar jugando a la ruleta. Con el proyecto cogido con pinzas, eso sí, quedan casos de máximar urgencia, desde Jesús Vázquez a un Fran Pérez al que la ausencia de efectivos priva de cerrar su cesión al Elche.

Presión

Al Levante le hace falta dinero pero no las prisas de Boluda y mucho menos la soberbia. La Fundación, que tiene en la del Valencia un ejemplo de cómo no hacer las cosas, hace bien en mantener los plazos y la transparencia. Ojalá se lo piense dos veces Boluda y si es verdad que quiere ayudar, que por primera vez lo haga. Pero de verdad y con una propuesta irrechazable... Lástima si en el camino se queda Danvila, que tiene buenas ideas. Y a ver Valiente, que habla de proyecto y llama a la unidad pero aún no de cómo ponerlos y quién.