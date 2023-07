El club no puede dejar vendido ahora al Pipo

Baraja y el club van de la mano con los descartes. Ni el técnico ni la dirección deportiva quieren a Cavani, Marcos André, Castillejo, Cömert y Racic en el equipo la próxima temporada. Bajo rendimiento, fichas altas, falta de compromiso o todo a la vez. Cada caso es diferente. La conclusión, sin embargo, es la misma. Están descartados. Ninguno viajará a Eslovaquia y Suiza hoy. La decisión es arriesgada, pero por encima de todo es valiente.

El Pipo ha dado un paso adelante, se ha mojado y le ha dicho a los jugadores a la cara lo que pensaba. Se está jugando mucho a los ojos del vestuario. Ahora falta que el club no le deje tirado. Es más importante de lo que parece. Como Corona no trabaje rápido y bien para encontrar salida a estos futbolistas señalados, el problema va a ser gordo. Ya que Baraja no va a tener fichajes importantes, por lo menos que le aseguren trabajar con el grupo que él quiere. El Pipo ha dado un paso y ahora el club tiene que dar el siguiente. No le pueden fallar.