Que mande el Pipo

A Baraja ha vuelto a no temblarle el pulso con los descartes y ahora la pelota está en el tejado del club, obligado a darles salida con tal de cumplir con una de las líneas rojas de su entrenador y así no menoscabar su autoridad.

Si a falta de inversión el proyecto gira alrededor del Pipo, y si no hay otro líder que es, la única opción posible es que los Cavani, Marcos André, Castillejo, Racic y Cömert, a expensas de Yunus, se marchen lo antes posible. Así que si cuando el equipo regrese de Suiza ya no están en Paterna, mejor. La gastroenteritis de Cavani y que su hermano y agente lo esté vistiendo con la camiseta de Boca se comenta solo.

No hay muchas más vueltas que darle a un fichaje a todas luces fallido con el que hay que cortar por lo sano. El Valencia va demasiado justo como para que sus futbolistas más caros no aseguren rendimiento. Y no están las cosas tampoco como para seguir tolerando a aquellos que no dan la talla, sea dentro o fuera del campo.

No hay revolución sin cambios y a falta de inversión y de fichajes, el mensaje más contundente en lo que va de verano es el que ha lanzado el míster separando el polvo de la paja. Después de haber renovado, vale que se tragó algún sapo. Pero ninguno más.

Soluciones

Los diferentes colectivos que tratan de hacerle frente a Meriton se reúnen el próximo miércoles. Una cita a la que asistirán invitados heterogéneos pero no Libertad VCF, el principal movilizador de la masa social. Las rencillas, desde luego, no presumen nada bueno en un momento en el que, a falta de dinero y de que Peter acceda a marcharse, la unión debería hacer la fuerza.