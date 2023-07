El ‘nou’ Valencia CF és el Mestalla

Ja està ací. Una nova temporada del València CF. Comencen els amistosos i és l’hora de descobrir nous jugadors. Veure destalls en aquelles figures del Mestalla que tenen l’oportunitat de donar-se a conéixer en el primer equip, però sobretot, els nous noms. Els fitxatges són la màgia de l’estiu futboler. Rumors que t’il·lusionen de cara al que esdevindrà la pròxima campanya. Eixa sensació que et reconforta, que el futur serà millor que el passat més recent. Llastimosament, no parlem del mercat del nostre equip.

Ens hem acostumat que cada període estival es repetisca este malson de compres d’entreguerres. Tot i que Corona traga pit pels ‘dos’ fixatges, fins ara, només hi ha una cara nova en el planter, Pepelu. Falten tres setmanes perquè el València CF arranque la Lliga al Sánchez Pizjuán i el que hem vist en el primer amistós de pretemporada és la realitat.

A diferència de l’estiu passat on Gattuso eixia amb Guedes i Soler en l’onze, Baraja no enganya, i en conseqüència, Meriton. Més d’una desena de jugadors provinents del Mestalla, sense comptar a Javi Guerra i Diego López. Són les autèntiques estreles de l’equip hui en dia, dins d’una estructura central buida de referents en la formació del Pipo. La temporada 2022-2023 començava amb una victòria sobre el Borussia Dortmund amb el que teòricament anava a ser l’alineació de partida i que va generar eufòria en el valencianisme. No cal recordar que va ocórrer amb els dos emblemes de Rino. Enguany, les cartes estan sobre la taula. Aposta per la pedrera a expenses que en la ‘direcció esportiva’ treballen de debò. No tinc cap dubte que els reforços per a les primeres jornades lligueres són els canterans i, almenys, és el que ens mostren des d’un inici.

Queden fora els descartes de Rubén Baraja o del club, no sabem qui és de qui. Personalment, no entenc que Cavani es quede fora. En un club de xiquets, deixar fora a l’uruguaià és un luxe que no es pot permetre. La situació s’ha de reconduir. Edi té gol i ho va demostrar fins que la lesió el va deixar fora de joc en el mes de febrer. Es va trobar a faltar eixos galons en el moment més crític de la temporada, però continue pensant que és el davanter més diferencial a l’hora de rematar. Tant de bo tindre eixe jugador que dibuixara un passe entre línies i no obrira a banda. Així tindre un Kang In.

El que sí que està és Javi Guerra. Com ningú havia apostat per este jugador? Una i cap a dins. El jugador que tant desitjàvem al mig del camp. Dominant la seua posició contra un Nottingham Forest, al qual també li faltaven titulars. Bona resposta de la pedrera. Em va agradar la dupla amb Javi Navarro, encara que açò només és un miratge, s’ha de fixar. No pot ser que ara Baraja s’haja d’inventar a Koba de davanter. El club encara és un cúmul de despropòsits.

És la deriva del València CF. En el mercat i amb la disputa d’un partit a Paterna a porta tancada. El nou futbol li diuen. Només per a privilegiats. Ja va passar després del Mundial. Allunyar a l’aficionat. Costava poc dur este partit a Alzira, Borriana o Ontinyent i generar valencianisme. Només cal veure com van volar les entrades contra l’Alavés. Després que si ADN Mediterrani. El local management és altra cortina de fum més. Que la reunió de col·lectius del pròxim dimecres siga fructífera. Tots junts. Polítics, a Meriton no se li pot allargar la mà mai més.