Ganas de ver a Pepelu y Javi Guerra juntos

La ilusión se mide a cuentagotas en este Valencia de Peter Lim. No es fácil encontrar motivaciones. Lo más ilusionante ahora es saber que Baraja, valga la redundancia, sabe lo que quiere. Su valentía a la hora de tomar decisiones importantes (ya lo hizo el año pasado) y dejar ahora en tierra a Cavani, Marcos André, Castillejo, Cömert y Racic es un aviso para el vestuario y un orgullo para la afición. El valencianismo celebra su personalidad y su valor para dar la cara siempre por y para el Valencia. Todavía no le han traído fichajes, pero ya tiene un grupo (sano) con el que trabajar en el día a día. Y eso es mucho en clave en el ecosistema del vestuario. Le queda lo más difícil. Hacer equipo con lo que tiene. Y con lo que está por llegar. Quedan tres semanas para el debut en el Pizjuán y no hay tiempo que perder. El gran atractivo de este segundo amistoso es ver si junta por primera vez a Pepelu y Javi Guerra en el doble pivote. Hay ganas de verlos juntos. Si funcionan, el equipo funcionará.