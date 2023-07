Baraja y los chavales sí hacen los deberes

Dos porterías a cero, dos victorias, los jóvenes brillan y Baraja acertando en sus valientes decisiones. Sería un ilusionante inicio de curso... en cualquier club menos en el Valencia de Lim. Otro verano más, hasta cuesta repetirlo, el equipo se planta a tres semanas de estrenarse en el Pizjuán con un buen puñado de refuerzos por cerrar. Ya no es una cuestión de fichar para mejorar, sino para sobrevivir. Baraja ha dado un paso al frente y se ha quitado lo que no le sirve, a sabiendas de que cuenta con una plantilla en cuadro y con más sello Paterna que nunca. Por obligación, aunque eso no quita para que lo estén bordando con su desparpajo y talento en bruto. Dicho lo cual se hace extremadamente difícil hablar de sistemas, estilos, sensaciones... por que para qué, si durante la preparación solo ha llegado un fichaje... poco puede probar el míster, más allá de rodar a los chavales. La pregunta es: ¿Cuánto se parecerá esta plantilla a la del cierre del mercado? Otra pretemporada que se esfuma... y eso que pinta bien.