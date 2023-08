Caballero, va a ser muy duro

¡Qué duro va a ser este año, Caballero! Eso es lo primero que pensé cuando vi la presentación del Valencia CF. Porque uno echa de menos fichajes, detalles, recuerdos… pero lo que más se echa en falta es sentimiento. El mismo que tenía un valencianista que, por desgracia, ya no está entre nosotros.

Y es que, hace unos días nos dejó una persona de las que viven, sienten y padecen el Valencia CF. De los que dan sin exigir nada a cambio. De los que son familia sin serlo y amigo sin pedirlo. Nos dejó Julián Caballero.

Julián apoyaba siempre al equipo de manera incondicional. Socio, accionista y de los que han viajado con el equipo cuando era necesario. Para él, lo principal siempre era lo del césped y, luego, ya habría tiempo de reclamar a aquellos que no lo hacen bien. Así lo hizo durante 42 años de socio y tenía pensado hacerlo hasta que el cuerpo aguantara. Tenía su ritual para ir a Mestalla: Se vestía con la camiseta de la temporada, aparcaba en el mismo sitio y quedaba con los mismos amigos para ver a su equipo en el santuario. “¿Hoy qué haremos?” era lo primero que siempre les decía a los Josechu, Miguel, José Luis y compañía… Para seguir con un “si ganáramos dos partidos seguidos…” cosa que casi nunca ocurría últimamente. Pero él era optimista por naturaleza, creyente y muy devoto de la religión que mejor profesaba: el valencianismo.

El sábado sentí mucha pena y rabia. El Trofeo Naranja de la temporada pasada fue el último partido al que pudo asistir Julián en su asiento de Mestalla. La gravedad de la enfermedad que padecía le hizo ausentarse cada partido del último año con la ilusión de poder ir al siguiente. “Mari, a ver si el mes que viene me encuentro mejor y voy” le decía a su querida mujer con la esperanza de poder ir. O la eterna ilusión de llevar a sus nietos Jaime, Enzo y Máximo al campo para que “lo vivan desde pequeñitos”. Por desgracia no pudo ser.

Pero siento que este Valencia ya no era su Valencia CF desde hace mucho tiempo. El sábado, fue un evento descafeinado, sin sentimiento y falto de detalles. Lo de menos era un partido que puedes ganar, empatar o perder. Lo preocupante fue la paupérrima imagen a todos los niveles y que el valencianismo no merece. No todo es cuadrar cuentas, emitir comunicados e inventarse anglicismos para justificar cosas. El Valencia CF es de los aficionados, esos que nacen, viven y mueren por este escudo. De los padres, hijos y abuelos que están y de los que, por desgracia, ya no. De personas como Julián.

Sus últimos días los pasó tranquilo, sabiendo lo que iba a suceder y feliz por la vida que había tenido. Emprendedor, trabajador, fallero y muy valencianista, sintió orgullo de que su hija María se convirtiera en periodista e ilusión al ver a su hija Laura siendo el mayor exponente de la fiesta valenciana. Pero el Valencia CF estaba por encima de todas las cosas.

A pesar del dolor y del sufrimiento siempre tuvo un momento para acordarse de su amado equipo “¿Hemos vendido a Cavani?” preguntaba casi sin poder articular palabra en el hospital.

Y es que sabiendo que se iba de este mundo, se sacó el pase con la ilusión de que se produjera un milagro. Ese milagro que tanto deseas pero que nunca llega. Ese que no pudo ser. Como tampoco ver al Valencia CF en su nuevo estadio o levantar un trofeo de nuevo.

Su última voluntad fue marcharse con una insignia que se compró del Valencia CF y que se ponía en grandes ocasiones para “sentirse importante y alardear de equipo”.

Él no tuvo ni tendrá homenaje en Mestalla porque no ha podido cumplir 50 años como socio. Tampoco ningún tipo de reconocimiento puesto que él tampoco lo permitiría si no lo tienen todos por igual así que, hoy, quería dedicarle esta página a mi amigo, a mi familia, a mi compañero. Al que me hizo ser mejor persona y me cambió la forma de entender la vida. A Julián Caballero Mallea.

Sé que desde donde estés nos vas a echar una mano. Porque lo necesitamos, porque te echaremos de menos y porque te queremos.

Y es que Caballero, va a ser muy duro.