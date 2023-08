Yo no sé si alguien se lo creyó y si lo hizo no sé en qué mundo vive, pero la realidad es que lo del "reset" no coló en ningún momento. Ni cuando lo dijeron ni cuando se fichó a Pepelu y querían vendernos que el ‘Valencia de aquí’ o ‘Local Management’ tenía autonomía para trabajar. Ahora la tirana forma de mandar de Peter Lim sale a relucir de nuevo en su máximo esplendor y alguno se echará las manos a la cabeza.

Lo cierto es que desde Meriton mienten más que hablan desde que pusieron un pie en Mestalla y pretendían que la enésima chapucera mano de pintura para tapar las goteras nos pareciera el fresco del techo de la iglesia de San Nicolás. Pues no cuela y espero que no cuele nunca más porque ya pasa a ser un insulto a nuestra inteligencia. Mientras sigan aquí vestirán la mona de todas las maneras imaginables, retorcerán la realidad hasta el extremo y cambiarán de títeres que absorban los golpes. Hay que estar preparados para ello y no comprar ni media. Ya está bien.