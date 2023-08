Diakhaby, la sonrisa que floreció en Nervión

La entrada de Diakhaby en el once fue una sorpresa por posición, no tanto por presencia. Mouctar es de los que te gusta o de los que cree que en cualquier jugada la puede liar. Objetivamente soy de los que mayoritariamente están en el segundo grupo. No voy a fingir. Pero su partido como medio hace que todavía resida cierto optimismo en mi.

Diakhaby es ese tipo de jugador incosciente, pero no lo fue en Sevilla. Con amarilla aguantó todo el partido y eso, en condiciones normales con el francés, es una sorpresa. Pero parece que algo ha cambiado en él. Como si Baraja hubiera conseguido que ni tan siquiera unos despistes iniciales lo sacaran del partido. Lo de que se vistiera de mediapunta para marcar el tanto del 1-0 es otro tema, pero sorprende su presencia física en todas las partes del campo y la capacidad que tuvo de hacer mejor a todos los compañeros. Pepelu fue uno de los grandes beneficiados. También Almeida. Y por supuesto Javi Guerra tras su entrada.