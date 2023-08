Lo más con lo menos

El Valencia CF arrancó con una victoria contra todo pronóstico que no maquilla la realidad de que Lim está dejándolo caer pero que refuerza y mucho la figura y el trabajo de un Baraja que sabe mejor que nadie cómo están las cosas. Es imposible hacer más con menos y eso es lo que consiguió el Pipo, un auténtico experto en sacarle petróleo a lo poco que tiene, ya sea con Diakhaby en el centro del campo o tirando de novatos entre los que Javi Guerra es un auténtico capitán general. Tanto la lectura del partido como la disposición sobre el campo y el paso adelante en la intensidad fueron de sobresaliente y eso es mérito del entrenador, que sigue ganándose el derecho a tener voz y voto no solo ante los del ‘management local’. La temporada será muy larga y con estos mimbres, por mucho que se acierte, será del todo imposible llegar más lejos que a otra permanencia sufrida. Por eso el resultado en el estreno liguero tiene que servir no para que el máximo accionista se cargue de razones sino para que de una maldita vez deje de jugar con el Valencia y sus aficionados.

Otra vez Esta vez la mano no costó el ascenso pero sí la victoria. Y desgraciadamente el Levante sabe por experiencia que cualquier punto se acaba echando de menos. Ojalá no ocurra con los que volaron de Lezama, donde echó a rodar un proyecto con menos humos y las dudas de siempre que acompañan a Calleja. Y es que se vienen meses de aúpa en los que no queda otra que apretar los dientes, no solamente en el vestuario. Danvila se juega mucho más que su patrimonio. De él depende el futuro del club y la ilusión de miles de granotas, especialmente la de los más jóvenes. Una masa social que no hay que perder y a la que es necesario cuidar en estos momentos en los que es una incógnita qué irá a pasar. ¡Enormes! La selección cambió su historia y jugará por primer vez las semifinales del Mundial. Un éxito con el que no deja de estar discutida la figura de Vilda pero que aun así refuerza la imagen, la proyección y el futuro del fútbol femenino español cuando más falta hacía. Habrá que tomar buena nota.