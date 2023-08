Rubén Baraja sabe todo lo que pasa en el Valencia CF

El Valencia de València y Rubén Baraja trabajan todos los días, juntos, con la misma hoja de ruta y teniendo claro qué es lo que necesita el equipo, hablando sólo de temas deportivos. Esto es impopular, porque ahora lo que toca es insultar a los Solís, Corona o Inma Ibáñez, y por supuesto, a la presidenta, Layhoon Chan, pero la realidad, muchas veces, no corresponde con el mensaje que se pretende mandar. Y eso, por supuesto, no quita que el Valencia hoy está en una situación desastrosa, jamás vista y que no tiene explicación alguna, más allá de la que tenga el máximo accionista.

Nadie justifica nada de lo que está pasando, ni el propio club. Se les llama colaboracionistas, un término muy feo y muy peligroso, y se les atiza de manera salvaje cada día por el simple hecho de tenerlos a mano. Algunos de los que sufren insultos son valencianos y valencianistas, en la casa desde mucho antes de que Peter Lim supiera siquiera dónde estaba València, pero eso no les salva de todo lo que les cae día sí y día también. Se están alimentando rumores que son falsos, y eso, para criticar la situación del club, es absolutamente innecesario. Se ha dicho que el Valencia dio un toque a Baraja y a su agente, García Quilón, a cuenta de sus declaraciones después del Naranja. Absolutamente falso. Se ha afirmado que el vallisoletano ha sopesado la idea de dimitir. Absolutamente falso. Se ha comentado que Peter Lim piensa que los jóvenes lo pueden hacer igual de bien que el curso pasado, y que Layhoon se lo habría dicho a Baraja… cuando ni estaba en València. Absolutamente falso. Pero con el caldo de cultivo que existe, cualquier chispa genera un incendio, y eso conviene, aunque no al equipo. El Pipo sabe todo lo que pasa en el club porque se lo cuentan, y porque él pregunta. Porque aquí hay un grupo de gente a la que le importa mucho esto, que vive aquí, que pasea por el centro, que se toma un café en el Mercado de Colón o que lleva a sus niños al colegio. Y a ellos, lo que pase, les toca muy de cerca, y no sólo porque sea su trabajo, que ya sería suficiente, sino porque son valencianistas, que pueden ser mejores o peores en sus puestos, pero sienten a su equipo como todos. Antes del partido del Sevilla, los dirigentes de aquí y Baraja hablaban, le decían al entrenador cómo estaba todo, de forma clara y transparente, porque al final, el que da la cara ante los medios de forma habitual es él, y tiene que tener toda la información, y saber qué se hace y qué no se hace. Damos por hecho que aquí la gente pasa el rato y no trabaja, cuando es todo lo contrario, y el gran problema viene desde Singapur, y contra eso se pelea. Y podríamos cambiar a los que están y poner a los que pensemos que son los mejores del mundo, y todo seguiría funcionando del mismo modo. Siempre negué la existencia de ‘dos Valencias’, pero es obvio que ahora se da y de manera más que exponencial. Aquí se tiene muy claro lo que se debe hacer, se trabaja para ello, se reciben muchas bofetadas de todas direcciones, y luego falta el respaldo de quien debe darlo para hacer el trabajo bueno o malo. Podemos seguir generando incendios que sean ficticios, o exagerarlos en grado sumo, pero la realidad será la misma. Sólo nos queda apretar mucho los dientes para que el Pipo y su equipo sigan dándonos alegrías como las del Pizjuán.