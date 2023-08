Una de las diferencias entre Baraja y sus antecesores en el banquillo es que él no espera nada de Lim. Su compromiso no es con el máximo accionista sino con Solís y Corona, los que han dado la cara por él. Es un dato que, guste más o menos, explica porqué el Pipo aprieta pero sin pasarse de la raya y pensando antes en no dejar tirados a los de aquí que en influir al de allí. Tal y como está montado el ‘tinglao’, y después del enésimo sopapo de realidad, Baraja bien podría callarse, aceptar lo que sabía que hay y, si acaso le conviene, pegar la espantada cuando cierre el mercado. Es una opción si para entonces no ha llegado ningún fichaje o solo las sobras de Mendes. Sin embargo, su amor por el Valencia CF y el agradecimiento a la oportunidad de su vida invitan a pensar en que siga haciendo de ‘señor Lobo’, de milagro en milagro y aplicando la receta de la cordura dentro y fuera del campo. A estas alturas, más allá de la victoria contra pronóstico en Sevilla, está claro que no será el mejor entrenador disponible pero sí el más indicado para este Valencia de mínimos. El Valencia que quiere Lim, plagado de canteranos, sin inversión y con el riesgo de caerse a Segunda. Mientras que las cosas sigan así, salvarse será un milagro. Y no será el primero del Pipo.

Bienvendidos Casi tres años después, la venta de De Frutos está al caer. Una operación a la que entre bambalinas Quico ha vuelto a no ser ajeno y que conforme está el mercado se va a cerrar a buen precio. Entre sus cuatro millones y los dos y pico por Cárdenas, el Levante habrá hecho casi toda la caja que podía. Pobre consuelo porque con las ventas no alcanza para cubrir el agujero, así que el futuro continúa colgando de un hilo entre las dudas sobre el rendimiento del nuevo equipo y la incertidumbre de lo que le espera al club en esta nueva etapa. La era Danvila ha comenzado prácticamente sin cara y ojos a excepción de los suyos, además de plagada de incógnitas. También con la certeza, eso sí, de que a la hora de la verdad el único que se ha tirado al ruedo con el dinero por delante ha sido él. Los cien días de cortesía, desde luego, hay que dárselos. Y ya se verá.