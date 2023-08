¿Pero Lim qué hace?

Mitad de agosto y más de lo mismo. Nadie ficha menos que el Valencia CF, cuyo mercado se ha reducido para más inri a Canós, Amallah o Rafa Mir. Y nada hay peor que la resignación con la que se toma el valencianismo. Es lo que hay en un momento en el que los refuerzos dependen para variar de un Lim más ocupado con Cristiano que preocupado por no dejar con el culo al aire a los de su ‘management local’. Cuando no es un pito es una flauta y ahora es que para fichar hay que hacer caja con los descartes. Un laberinto, común a todos los plazos de fichajes, que conduce a la misma salida y en el que hoy por hoy la única solución sigue siendo Baraja. No hay mayor garantía que la del Pipo, al que paradójicamente podría pasarle factura la campanada ante el Sevilla. Ojalá no, pero ganar es lo que le faltaba al máximo accionista para dar por bueno su plan. Todo igual de rocambolesco que cuando se dio pábulo a que lo mejor para el futuro era un descenso. A cinco días del debut en Mestalla contra un recién ascendido, el equipo tiene que continuar haciendo camino.

Petróleo Para lo bueno y para lo malo, Diakhaby nunca deja indiferente. Todo lo hace a lo grande. Aunque la del Pizjuán no fue su primera vez en el centro del campo, pocas veces su rendimiento en esa posición había sido tan sobresaliente, muy por encima de sus prestaciones habituales como defensa. En un equipo en el que no hay más cera que la que arde, que ‘Diakha’ se coja y estabilice es una asignatura pendiente. Mimbres tiene y también cada vez mejor cabeza. Igual que con los chavales, será el siguiente reto del técnico. Reajuste El Levante UD sigue en plena transformación, vendiendo a sus mejores jugadores porque no le queda otra y fichando a otros con mucho menos cartel y experiencia. Se viene un equipo muy diferente y menguado respecto al de la temporada pasada, aunque dirigido tanto desde el banquillo como en la dirección deportiva por los mismos que vienen de pegársela a lo grande. La exigencia tiene que ser máxima empezando por Danvila y todos los que lo acompañen. Ánimo.