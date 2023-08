Presidenta a la fuga

Con independencia del desenlace, la situación de Canós es un óleo sobre lienzo de la condena de Lim. Lo mismo la de Amallah. De momento dos no fichajes con los que el cuento del management no da para más. Sin que Layhoon disimule lo más mínimo su condición de presidenta a la fuerza, algo que a dos días de cumplir un año confirma que segundas partes nunca fueron buenas, el ‘reset’ tras haber rozado el descenso es una broma de mal gusto. Una pantomima del todo grosera sin ninguna gracia. Ni siquiera para Solís, Corona y compañía, que en el mejor de los casos podrían pasar por estoicos pero que lo tienen fastidiado para hacerlo por dignos. Duele y mucho lo que se le está haciendo al Valencia CF sin que nadie lo impida. No lo hace un Tebas que, al contrario, sostiene al responsable de dejarlo caer. Y se mantienen a la expectativa los nuevos responsables políticos, quien deberían ser más conscientes que nunca de lo insostenible de negociar cualquier operación a gran escala para esta ciudad. No lo pueden permitir. No. Y tampoco deberían.

Triste En lugar de un castigo a lo Gayà, a Xavi se le aplica el indulto a lo Ancelotti. ¡Oh, sorpresa! Suma y sigue en el despropósito general del que no escapa el fútbol español. El mismo que apenas ha necesitado una jornada para que vuelvan a quedar en entredicho los arbitrajes. Es irremediable que se venga más de lo mismo. Tampoco Rubiales dice nada. Y este viernes, por cierto, la grada Kempes cerrada. Respiro Entre pitos y flautas van casi 30 millones de euros recolectados en el Levante UD. Oxígeno en vena para evitar la asfixia del corto plazo, pero patada adelante. Sin haber digerido aún el fracaso del no ascenso, nada es más necesario que de la nueva plantilla salga un equipo que dé la cara. Y es que, se diga o no, el futuro sigue pasando por volver a Primera, así que cuanto antes se asimile, mucho mejor. Y a partir de ahí, movimiento. Ha sido todo tan extraño y acelerado desde que terminó la temporada que no estará de más que Danvila salga a explicar y ejecutar sus verdaderos planes para el cambio.