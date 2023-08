El avance definitivo

Ha sido en el momento más inesperado, pero cuando las oportunidades llegan hay que aprovecharlas. El histórico pase a la final del Mundial es la mejor demostración de que no importa el cuándo sino el qué. En medio de un paisaje tan turbio como el del choque entre las futbolistas y la Federación, en especial con el seleccionador Vilda, España ha puesto en valor todos los pasos adelante de los últimos años. Un camino de mejoras plagado de obstáculos y no exento de periodos desesperantes. Pero sin pasos atrás. En puertas de igualar a la selección masculina bordándose una estrella, los avances han sido espectaculares. No hace tanto que las internacionales jugaban con camisetas sin su nombre a la espalda, sin convenio laboral y sin campos en condiciones donde entrenarse. Y hace aún menos, solo semanas, que era impensable un éxito como este. Del reclamo de Alexia, la doble Balón de Oro, se ha pasado a muchos más espejos donde las niñas pueden mirarse. Por ejemplo el de Salma Paralluelo, la ex del Villarreal. O ahora, al estilo Iniesta, el de la goleadora Olga, responsable de sortear la prórroga con su tirazo. Una selección para sentirse orgullosos con independencia ya del último día frente a Inglaterra o Australia. Lo más difícil se ha conseguido y con nota. Futbolistas grandiosas.

¡Vende ya! El esfuerzo casi sobrehumano para fichar a Canós es la enésima demostración del sinsentido de que Lim no se plantee en serio y a corto plazo la venta del Valencia CF por un precio razonable. O de que todavía haya quien no las tenga todas consigo sobre la inconveniencia de sentarse a negociar nada sobre el nuevo estadio con sus emisarios. Mientras que siga sin demostrar lo contrario, detrás de la gestión del máximo accionista no hay más que números, oportunidades de negocio con futbolistas jóvenes y un profundo desprecio por lo que significa esta institución en el fútbol español. Así que ni reset ni historias cuando en Singapur no hay ningún atisbo de que el futuro pase por devolverle al club su grandeza. Ya no se puede volver atrás, pero el tiempo solo hace que demostrar cómo de grandes han sido los errores cometidos.