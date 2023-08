Una oportunidad de mercado a aprovechar

El Valencia debe cerrar muchos futbolistas. Tantos que casi hay que enumerar un equipo entero. Partiendo desde los extremos, la posibilidad de traer a Sergi Canós es una opción perfecta, pero no debe ser la última en las alas, sobre todo porque el equipo no está hecho a prueba de bombas. Una lesión, sanción o un pequeño contratiempo con alguien impediría asumir el jornada-jornada con cierta tranquilidad. Faltan suplentes, pero también titulares. Porque el problema del conjunto de Baraja es evidente. Cuando mira al banquillo no hay soluciones. Y aún a pesar de eso las encuentra, como el caso de Diakhaby con ese rol de ‘6’ que tantó gustó en Nervión. Eso sí, un problemilla de Javi Guerra, Pepelu o Almeida durante un mes, no solo durante 70 minutos, puede suponer un problema mayúsculo. Por eso hay que celebrar la llegada de Canós, si finalmente se produce, pero apretar para que Peter Lim firme dos delanteros y otro extremo, además del de Nules.