Cumpleaños infeliz

Habrá quien saque el autobús cuando se confirme el fichaje de Canós, pero lo que Lim le está haciendo al Valencia no tiene nombre. Quedan menos de dos semanas de plazo y Baraja aguanta con lo puesto tras una salvación en la última jornada. Y es que las ganas de un jugador de Nules al que hay que desearle toda la suerte del mundo no maquillan la negligencia de haber estado a punto de perderlo ante un rival de la talla del Alavés. Todo por no gestionar con normalidad un club de fútbol que tras el traspaso de Racic tiene que sacar a Castillejo sin que le cueste más dinero por una cuestión antes de higiene que económica.

A la plantilla le falta y le sobra todavía mucho. Demasiado como para que a estas alturas el cuento del reset se lo crea el mayor de los incautos. Lo mismo que aquel comunicado que este jueves cumple un año y en el que con el regreso de Layhoon se prometía brindar «alegrías» a los aficionados. El segundo mandato de la presidenta, y eso que el listón estaba bien bajo, sigue siendo peor que el primero. Ni crecimiento ni éxitos ni entendimiento con las autoridades para acabar el estadio. Un año en blanco que se ha rematado con su larga ausencia durante la negociación con el Pipo, el inicio del mercado y la rueda de prensa de la vergüenza tras la que decidió que ya no más. No era esta la solución ni tampoco la gerencia local si se la desoye. Para sacar al Valencia de donde Lim lo ha metido es necesaria inversión y perfiles tan fuertes como independientes. Un Mateu que se marcha ahora del Barça no para regresar a Mestalla, más quisiera alguno, sino huyendo de Deco y hacia Londres. Transparencia Como la mujer del César, además de honesta, la transición de poderes en el Levante UD también debe parecerlo. Y la verdad es que el resultado es muy mejorable. Si las cosas se han hecho como toca, y siendo real como la vida misma que el problema es de dinero y que el único que lo ha prometido de su bolsillo es Danvila, no debería haber problema en explicarlo con pelos y señales. Con Quico todavía en danza, no se trata de ser malpensados pero tampoco tontos.