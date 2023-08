Racic, tanta paz lleves como descanso dejas

Con su más de 1,90 de altura, rubio, un fútbol algo engañador por momentos y esa especie de centrocampista que no sabes lo que es salvo eso, nadacampista, Racic llegó a Valencia prometiendo mucho pero no ha resultado ser nada. No lo ha sido entre otras cosas por su actitud, carácter y falta de ambición. También, hay que ser honestos, por falta de nivel futbolístico, aunque si tuviera algo más de amor propio para este Valencia le daba de sobra. Pero tampoco lo tenía. La realidad es que en Portugal jugó bien en el Famalicao y tuvo tramos en los que parecía que no iba a perderse.

Igual de verdad que en Italia puede rendir si, repito, le pone ganas a esto de dedicarse al fútbol profesional. En sus manos está. Le tiene que importar más lo que pasa dentro del campo que lo que sucede fuera, algo que hasta ahora no lo ha parecido. En definitiva, a Racic pocos le van a echar de menos. Estoy seguro que muchos de sus ya excompañeros tampoco lo van a hacer.