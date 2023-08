Baraja y Mestalla, la lección que dio a Gattuso

Nadie imaginaba cuando empezó la temporada pasada que el año iba a ir como fue. Por eso hay que poner los pies en el suelo y llamar a la calma. No voy a decirle a la gente que no tenga ese cosquilleo o no se ilusione, pero es mejor ir paso a paso que pensar en que esta temporada no se sufrirá y luego llevarte una desagradable sorpresa. Porque de momento, y aunque Baraja es un activo importantísimo para la entidad, la plantilla es tan pobre que da miedo pensar en lo que puede pasar. Eso sí, si algo ha logrado el entrenador desde su llegada al Valencia como técnico es activar de nuevo Mestalla. En dejar grandes noches -más allá del triste objetivo que estaba en juego- como la del Valladolid, Espanyol o Real Madrid. En Valencia se pasó del ‘es difícil jugar en Mestalla’ de Gattuso al todos a una con la llegada de Baraja. En eso el técnico le dio una lección a Gennaro, que terminó siendo... lo que terminó siendo. El Pipo, si de algo sabe, es de conectar al equipo con la grada.