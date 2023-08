¡Dad la cara todos!

Baraja se parte la cara por el Valencia CF pero lo hace de manera inteligente y solo en aquello que está bajo su control. Por eso se ha hecho a un lado en los fichajes y le ha pasado al club la responsabilidad de fijar cuál es el objetivo de la 23/24. El Pipo sigue siendo la mejor garantía para el aficionado que este viernes volverá a Mestalla con el listón de exigencia más bajo de la historia. Es lo que hay y el técnico no puede ya decir más que lo ha dicho. Nadie mejor que él sabe que la salvación de la pasada temporada fue un milagro y que en el mejor de los casos, lleguen o no Canós, Rafa Mir o Amallah, con lo que hay la única aspiración es volver a salvarse. Todo lo que sea hacerlo antes de la última jornada será un éxito pero es a Layhoon, a Corona y a Solís a quienes les toca atreverse y decirlo. Bastante tiene el técnico con sacar petróleo de la plantilla y que las expectativas estén a la altura del equipo que hay en lugar de que vuelvan a estarlo en la del que debería ser. Una vez termine el mercado habrá que ver y sobre todo escuchar. También al Pipo, por supuesto, que puede decir las cosas más altas pero no más claras. Ya avisó de que falta mucho y que había que cambiar. A partir de ahí, no tiene sentido insistir una y otra vez en lo mismo. Es indiscutible que se ha ganado la confianza del valencianismo, así que a ganar partidos, rascar puntos y seguir partiéndose la cara.

Garantías De igual modo que uno de los pecados capitales en la venta a Lim fue la ausencia de garantías y penalizaciones en caso de incumplimientos, la Fundación del Levante debería de curarse en salud con el traspaso de poderes a Danvila. Por más que las diferencias en uno y otro caso sean grandes, hay que insistir en que la transparencia sea absoluta y eso es algo que de momento sigue siendo muy mejorable. En las manos del propio Danvila y su gente está despejar cualquier atisbo de sospecha en lugar de procurar alimento a las teorías de la conspiración y los tejemanejes. Además, cuanto más se cuente con el resto de candidaturas en el proceso, mejor. Que mande él, que para eso los pone. Pero que escuche a todos.