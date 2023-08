Obra y gracia del Pipo

Es un milagro. Pero por obra y gracia no del espíritu santo ni de nadie que no sea Baraja. Bueno, de él y de un grupo que va a muerte. Tanto que, aunque anecdótico, el Valencia se marchó a la cama siendo líder después de las dos primeras jornadas con un pleno de seis puntos. Inmejorable arranque para un equipo al que le falta de todo, que continúa corriendo el riesgo de que Lim siga obsesionado con los recortes y para el que la temporada volverá a ser muy larga. Por eso es tan importante sumar todo lo que se pueda. Se juegue como se juegue, mucho mejor desde luego con el ritmo que le da Javi Guerra. Y siendo un bloque muy bien trabajado y con las ideas claras. El partido del Pipo, al que no le duelen prendas en tomar decisiones, volvió a ser de nota. Cualquier duda que pudiese haber la ha despejado, ya no por los resultados sino por la gestión dentro y fuera del campo y la sensación de que con lo que hay y unos cuantos retoques como mínimo daría para no condenarse a tanto sufrimiento. Los chavales están creciendo a un ritmo espectacular y el compromiso es, sin duda, un valor añadido. Sobre todo si se tiene en cuenta cuál fue uno de los grandes problemas la temporada pasada, el que está en el origen de los descartes. Y mención especial para Pepelu. Con galones, en su sitio y hasta tirando el penalti.

Ascenso El regreso a Primera ha pasado de ser una obligación a un objetivo para el Levante. Y está bien que así sea porque por una parte no se puede generar una expectativa irreal pero por la otra tampoco renunciar a la pelea. Las cosas han cambiado y después del todo o nada tras el descenso, lo que se encontrará la afición este sábado en el regreso al Ciutat es un equipo sin excesos, pero aun así por encima de la media. Con el fichaje de Andrés Fernández, la reconversión parece completa porque no queda nada por vender y el mercado dirá si hay algo que se pueda traer. Así que, solucionada la papeleta deportiva con la bola extra a Miñambres, toda la atención vuelve a estar en los partidos que se jueguen en el campo y en esos despachos donde también hay que dar un salto.