Pepelu y las virtudes de Baraja en el banquillo

Debo reconocer, para ser honestos, que el Baraja táctico no me enamoró la temporada pasada. Sí su toma de decisiones. Se cargó a los que no sumaban y apostó por los jugadores que se dejaban la piel por el equipo. Diego López y Javi Guerra fueron dos de los mejores ejemplos.

En esta ocasión sin embargo, Baraja ha dado un paso al frente. La sensación es que los partidos se juegan a lo que desea el entrenador. Que no pase nada no es algo negativo sino todo lo contrario. Con lo que tiene, Baraja asume cuál debe ser el camino hacia la victoria y todos los siguen al máximo. Si debe dejar a Javi Guerra en el banquillo, que dio una auténtica exhibición en la jornada de ayer tras saltar al campo, lo deja en el banquillo. Lo primero es el colectivo. Y en ese rol de director de orquesta, Diakhaby en la media es el mejor ejemplo de dique de contención. Más aún acompañando a un Pepelu superlativo que se hace grande cada minuto que pasa. Y además con gol.