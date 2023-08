El golazo de Rafa Mir no ayuda a su fichaje

Perdió el Sevilla pero Rafa Mir, objetivo número uno del Valencia tras cerrar a Sergi Canós, dejó su firma en Mendizorroza. Un golazo que casi perjudica más al Valencia de lo que lo ayuda. El Sevilla no cede en sus exigencias, y si el delantero sigue aprovechando los pocos minutos que le dan, menos motivos tendrán para rebajarlas.

Corona no dijo nada, para no perder la costumbre. Se aferró al «haremos lo mejor posible para completar esta plantilla dentro de los recursos que tengamos» sin entrar en más detalle. Los recursos, a día de hoy, no alcanzan. Incomprensiblemente teniendo en cuenta que Meriton lleva muchos veranos vendiendo a los mejores jugadores sin apenas inversión. En cualquier caso, si el Valencia consigue los recursos suficientes (más salidas) será en las últimas horas del mercado, y entonces veremos si Rafa Mir sigue disponible. Si sigue marcando lo mismo el Sevilla se lo piensa o el jugador se revaloriza.