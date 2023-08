El Valencia que gana y el que pierde

¿Hay algo que dé más alegría a un valencianista que ver ganar partidos a su Valencia? Esta pregunta hoy en día tiene su miga, sin duda. Y sin embargo una mayoría, una inmensa mayoría, la está haciendo buena y la está respondiendo de forma afirmativa, como no podía ser de otro modo. El que siente este equipo, el que lo pone por delante de todo o casi todo, sabe cómo son y cómo están las cosas. Y es por eso que en un viernes de agosto y con un rival como Las Palmas, y con una grada entera de 2.000 personas cerrada por la cacicada que nos hicieron por el asunto Vinicius, había más de 42.000 espectadores en el viejo Mestalla. Por cierto, no sé si es porque yo también me hago mayor, pero cada día lo veo más especial, más único. O será que mi cabeza se está despidiendo de él aumentando, si cabe, su grandeza.

Después de muchos meses de guerras civiles, de barbaridades vergonzosas expelidas por parte de ciertos sectores, de ese «ruido» molesto del que hablaba Marchena en su despedida (al que pienso hacer alusión cada vez que pueda), todos tenemos muy claro lo que hay. Bueno, puede que todos no pero casi; ahora hablaremos de eso. Y hemos comprendido, porque no podía ser de otra forma tampoco, que la guerra contra Peter Lim es una cosa, algo que no vamos a ganar en la calle ni en las redes, y el apoyo a nuestro equipo es otra muy distinta. Y que esto segundo, amén de ser sagrado, es lo que de verdad depende de nosotros.

Los movimientos para dejar vacío el estadio o no sacarse el pase no sólo han fracasado sino que, me atrevería a decir, han terminado en un espantoso ridículo. Y es normal. Tenemos un club de 104 años de antigüedad forjado por nuestros abuelos y padres que se ha sobrepuesto a infinidad de adversidades, y que nunca se ha rendido ni en el verde ni fuera. Que vengan ahora a decirnos que todo eso no vale para nada, que hay que empezar de cero y que lo mejor es acabar con todo… De verdad que mandaría muy lejos a mucha gente, pero no hace falta. El sentido común y el valencianismo ya lo hacen por mí, y bien que me alegro.

Se puede disfrutar ganando 1-0 a Las Palmas de penalti, claro que sí. El proceso de ver crecer a los críos, de ver debutar y jugar a tantos chavales que llevan toda la vida en la casa, de observar a la pandilla de Javi y Diego… eso lo tenemos que saborear porque no es fácil de ver. Nunca lo ha sido. Y de hecho es posible que tarde otros cuarenta años en darse, pues desde que bajamos a Segunda y se les dieron galones a Quique, Giner, Voro o Fernando, y un poco después Camarasa, esto no había pasado. ¿No nos suena de nada el contexto? Porque a mí sí.

Ahora callan. Los que abogan por prender todo en llamas, los que confunden al Valencia con Meriton por puro interés, los que toman la parte por el todo porque conviene… ahora callan. «No es el momento y ya nos llegará», se afirma con total desvergüenza. Porque así se llama, desvergüenza. Están esperando las derrotas para volver a hacer su ruido y eso, a mi modo de entender, significa que el Valencia les importa bien poco. Si la lucha es innegociable da igual que se lleven 6 puntos de 6 o un rosco, porque hay que luchar. Pero después de un verano que ha sido una balsa de aceite (como no había partidos no se podía montar el show) tampoco es algo que sorprenda.

Lo que sea menos disfrutar del Valencia, de ver a los nanos cómo van, que es una delicia. Todo menos decir que tenemos un entrenador que sabe lo que hace y es tan valencianista como nosotros, y que se va a dejar la piel por llevar a este club de vuelta a su sitio. Nada de eso vale. No cuenta. No suma. ¿Y por qué? Fácil. Porque eso no da likes, no consigue que te den bola algunos medios y no te convierte en un ser medio relevante en el entorno valencianista. Repito, hay una inmensísima mayoría que quiere a Lim fuera de aquí hace mucho tiempo y que, al mismo tiempo, esta semana sólo piensa en ganar el partido contra Osasuna. Eso se llama valencianismo. Lo demás es… otra cosa. Una que no me voy a dignar a calificar porque no hace falta.