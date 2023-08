Cómo si no fuese suficientemente complicado luchar por la permanencia contra el resto de equipos y con la precaria situación económica en la que Meriton Holdings ha dejado al club, Peter Lim le pone todavía más palos en la rueda al Valencia CF. Porque lo de este mercado de fichajes se puede catalogar casi de ‘autosabotaje’ por parte del máximo accionista a su propio equipo.

La plantilla necesita muchas, muchísimas cosas (un central, un mediocentro, un extremo y un delantero como mínimo), pero es que lo del ‘9’ teniendo solo a Hugo Duro del primer equipo clama al cielo y teniendo margen en el Fair Play Financiero no firmarlo traspasa todos los límites de la lógica. Es un sinsentido, una imprudencia... una canallada a Rubén Baraja y lo peor es que se la hacen desde dentro. Y por cierto, Corona, no hay nada más «sostenible» que jugar en el fútbol de élite y cerrar así la plantilla no puede ser más ‘kamikaze’, así que decid la verdad y señalad a Lim o al menos cambiad de argumento.